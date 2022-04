Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati: “La loro storia è finita” Stando a quanto riporta il settimanale Chi sarebbe finita la relazione tra la cantante e l’artista napoletano, che avevano ufficializzato l’amore poco più di un anno fa.

A cura di Andrea Parrella

La storia d'amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori è finito. Lo annuncia il settimanale Chi, in esclusiva, spiegando che i due, ufficialmente una coppia da circa un anno, non starebbero più insieme. La cantante di Sora, 35 anni, e l'artista napoletano, di poco più giovane di lei, avevano cominciato a frequentarsi tempo fa, dopo la conclusione definitiva della storia che vedeva legata Tatangelo a Gigi D'Alessio. Relazione, quest'ultima, dalla quale era nato Andrea, figlio della coppia.

Anna Tatangelo sulla sua relazione con Livio Cori

Di recente Anna Tatangelo aveva parlato della relazione con il cantate 33enne nel corso di un'intervista a Verissimo, spiegando che Livio Cori ha avuto su di lei un effetto importante, cambiandola come persona. Queste le parole della cantante risalenti al marzo scorso:

"L’impegno c’è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so. Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita".

Chi è Livio Cori

Classe 1990, Livio Cori è stato anche nel cast di "Gomorra – La Serie", la terza stagione. Il suo ruolo è quello di "O Selfie", un membro della gang dei Talebani guidata da Sangue Blu. Non solo attore, perché per la serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, Livio Cori ha scritto anche la soundtrack "Surdat". Il suo cammino artistico è inoltre legato al nome di Liberato, il misterioso artista napoletano di cui non è stata mai svelata l'identità e spesso associato proprio a Cori per una forte somiglianza del timbro vocale. Nel 2019 Livio Cori era inoltre salito sul palco dell'Ariston, partecipando al Festival di Sanremo in coppia con Nino d'Angelo. A partire dal 18 aprile 2022 è inoltre ospite fisso della nuova edizione di Made in Sud, dove si esibisce ogni settimana in coppia con Mavi Gagliardi.