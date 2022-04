Chi è Mavi Gagliardi, la cantante maranese a Made in Sud insieme a Livio Cori Mavi Gagliardi, 33 anni, duetterà con Livio Cori a Made in Sud 2022. Ex di Amici e componente dei Sud 58, con i quali aveva già debuttato nel programma.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mavi Gagliardi si prepara all'esordio a Made in Sud, il programma di Rai2 giunto alla sua 15esima edizione (l'undicesima consecutiva su Rai2, dopo che le prime quattro edizioni andarono in onda nei primi due anni su Comedy Central e poi per due anni su MTV Italia), dove duetterà con Livio Cori. La cantante napoletana, ex dei Sud 58, vanta anche un passato ad Amici nel 2012, ha 33 anni ed è originaria di Vico Equense, anche se vive a Marano.

La carriera di Mavi, da Amici 11 al gruppo musicale Sud58

Arriva da Vico Equense ma è a tutti gli effetti di Marano, Mavi Gagliardi: 33 anni da compiere quest'anno, nel 2012 partecipò ad Amici 11, il programma condotto da Maria De Filippi, prima di passare ai Sud 58 con Veronica Simioli (anche lei maranese) ed Antonio Guido, gruppo con il quale ha debuttato proprio a Made in Sud, dopo l'idea di Nando Mormone di vederli fusi in un trio. La loro esperienza ha avuto un discreto successo, finché non è avvenuto lo scioglimento in seguito al quale ognuno è andato poi per la sua strada.

La partecipazione di Mavi Gagliardi a Made in Sud 2022

Mavi Gagliardi canterà durante la nuova edizione di Made in Sud assieme a Livio Cori, il rapper napoletano originario dei Quartieri Spagnoli. La loro presenza è prevista in tutte le puntate. Grande attesa insomma per i loro duetti, che si preannunciano uno dei momenti più attesi del programma.