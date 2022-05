Livio Cori e i motivi della rottura con Anna Tatangelo: “Tutto quello che leggete è falso” Sono circolate delle dichiarazioni attraverso le quali Livio Cori sembrava spiegare i motivi della fine della relazione con Anna Tatangelo. In queste ore, l’artista è intervenuto: “Mai rilasciato interviste o dichiarazioni”.

A cura di Daniela Seclì

Nei giorni scorsi, sono circolate delle dichiarazioni attribuita a Livio Cori. Il sito Oggi.it ha pubblicato un articolo sulle presunte motivazioni della fine della relazione tra l'artista e Anna Tatangelo. Secondo quanto riportato, Cori avrebbe fatto sapere "tramite il suo staff" che la storia d'amore sarebbe finita per "colpa" della cantante e del suo "nome pesante", che rischierebbe di oscurarlo. In queste ore, Livio Cori è intervenuto e ha smentito queste dichiarazioni.

Livio Cori fa chiarezza

Livio Cori, in una serie di Instagram Stories (vedi video in alto, ndr), è intervenuto per fare chiarezza sui virgolettati che gli sono stati attribuiti. Il cantante ha spiegato di non avere mai pronunciato quelle parole:

"Ci tenevo a dirvi una cosa al volo. Io non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione. Quindi tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso. Non ci pensate proprio, pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi devo dire e che voglio dire, le dico qua su Instagram. È l'unica fonte reale che avete. Levatv o pensier".

Livio Cori smentisce le dichiarazioni su Anna Tatangelo

Vediamo ora nel dettaglio, a cosa si riferisce Livio Cori. Su Oggi.it, in un articolo dal titolo: "Anna Tatangelo e Livio Cori, l’amore è finito (male): lui non gliele manda a dire", si riportano le presunte motivazioni della rottura, attraverso delle frasi che lui avrebbe affidato al suo staff. Sul sito si legge: