Anna Tatangelo, Livio Cori e la rinascita dopo l’addio a D’Alessio: “La psicoterapia mi ha aiutato” Anna Tatangelo si è raccontata sul settimanale Gente. Presto tornerà in tv con Scene da un matrimonio. A illuminare la sua vita, la relazione con Livio Cori: “Lui è la luce che ci voleva”.

A cura di Daniela Seclì

Anna Tatangelo si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente. La cantante e conduttrice si prepara a tornare al timone di Scene da un matrimonio. Una riconferma che la rende felice: "In tanti avevano avuto da dire. Ma io zitta. Succede spesso quando ci sono di mezzo io. Anche Davide Mengacci, il "papà" del programma, si era detto titubante. Mi è dispiaciuto". Poi, ha parlato della sua vita privata. Dopo la fine della relazione con Gigi D'Alessio, è fidanzata con Livio Cori.

La relazione finita con Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo ha raccontato che già a 15 anni aiutava suo padre al forno e vendeva le ciambelle al mercato. Avvertiva un profondo senso di responsabilità, che la faceva apparire più adulta. Quanto alla sua vita privata, a marzo 2020 ha annunciato la fine della relazione con Gigi D'Alessio. Le è stato chiesto se abbia visto quella separazione come un momento di rinascita. L'artista ha replicato:

"La psicoterapia mi ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere. Rimpianti? No, nessuno. Se tornassi indietro rifarei tutto: ho fatto sempre di testa mia e ci ho creduto molto. Ma è solo quando metabolizzi il passato che poi riesci a ripartire".

Quindi ha ipotizzato come mai per alcune donne sia più difficile tagliare i ponti con il passato. A volte non possono contare sulla stabilità economica necessaria per costruire una nuova vita:

"Hanno paura. Paura del giudizio, paura di non farcela, paura di non avere la stabilità economica, perché anche quella è fondamentale se vuoi fare un cambiamento. Io l'ho fatto: mi sono comprata la mia casa. E dico grazie ogni volta che ci entro, perché è un qualcosa che mi sono fatta io, da sola".

L'amore per il figlio Andrea e per il fidanzato Livio Cori

Anna Tatangelo e il figlio Andrea

Il figlio Andrea oggi ha 12 anni e la ricopre di affetto e attenzione. Ad esempio, le fa trovare dei bigliettini con su scritto: "Mamma ti amo". Inoltre, ogni giorno il bambino si ritaglia il tempo per coccolarla: "È molto coccolone e ringraziando Dio sono fortunata: non passa sera in cui non mi baci, non mi butti le braccia al collo, non mi dica: “Mamma ti voglio bene, sei bella". Me lo godo finché posso". Attualmente Anna Tatangelo è legata all'artista Livio Cori. Per il momento lui continua a vivere a Napoli e lei a Roma e vivono questa relazione "con la massima serenità":