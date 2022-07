Denise Esposito mostra Francesco, il figlio avuto da Gigi D’Alessio Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio, ha mostra su Instagram il piccolo Francesco, figlio nato dalla relazione con il cantante lo scorso gennaio.

A cura di Stefania Rocco

Denise Esposito, compagna di Gigi D’Alessio, ha condiviso una foto del piccolo Francesco, figlio nato dalla relazione con il cantante. Diventata mamma per la prima volta lo scorso 24 gennaio, Denise non ama utilizzare i social per mostrare la sua vita privata ma non è riuscita a resistere talk postare una foto del figlio, come spesso accade alle neo mamme. Si tratta di uno scatto che non mostra il viso del piccolo, fotografato mentre gioca in piscina.

Francesco è il quinto figlio di Gigi D’Alessio

Il piccolo Francesco è il quinto figlio di Gigi D’Alessio, il primo avuto dalla compagna Denise. Ma il cantante è già padre di altri quattro figli. Claudio, Ilaria e Luca sono nati dal matrimonio con la ex moglie Carmela Barbato, mentre il piccolo Andrea è l’unico figlio avuto dal cantante con Anna Tatangelo.

Le foto di Francesco condivise da Denise

Chi è Denise Esposito

Denise Esposito non appartiene al mondo dello spettacolo. Da sempre fan di Gigi D’Alessio, ha avuto l’occasione di conoscere il suo beniamino durante un concerto a Capri per poi innamorarsene. Un sentimento ricambiato, tanto che Gigi ha scelto di diventare padre per la quinta volta, dimostrando che quella cominciata con Denise è una relazione importante. Fra i due ci sono 26 anni di differenza, una distanza anagrafica che avrebbe inizialmente reso titubante la donna. Non ha mai condiviso troppe notizie relative alla sua vita privata ma pare che Denise, laureata in Giurisprudenza, stia al momento svolgendo un tirocinio presso uno studio legale napoletano. Riservatissima, ha condiviso sui social pochi scatti legati alla sua relazione con D'Alessio. Pare però sia riuscita a instaurare ottimi rapporti con i figli del cantautore e con la sua famiglia d'origine. Ha 31 anni e Francesco è il suo primo figlio ma non è detto che non desideri ripetere a breve l'esperienza della maternità.