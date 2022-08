Simona Branchetti e le foto con Andrea Ruggieri, la conduttrice fa chiarezza in diretta a Morning News Cosa c’è tra Simona Branchetti e Andrea Ruggieri? Incalzata dai suoi ospiti, la conduttrice di Morning News ha fatto chiarezza sul rapporto tra lei e l’ex compagno di Anna Falchi.

Le foto di Simona Branchetti e Andrea Ruggieri al mare insieme, fonte: Chi

Nei giorni scorsi, il settimanale Chi ha pubblicato le foto che ritraevano Simona Branchetti e Andrea Ruggieri al mare insieme. Tra la conduttrice e l'ex compagno di Anna Falchi, tuttavia, ci sarebbe solo un'amicizia. La giornalista Caterina Collovati ha pensato bene di tagliare la testa al toro e chiedere direttamente a Branchetti come stiano le cose tra lei e il deputato di Forza Italia. Ecco cosa è successo nello studio di Morning News.

Simona Branchetti risponde al gossip con Andrea Ruggieri

Nel corso della puntata di Morning News trasmessa venerdì 26 agosto, si è parlato di amori estivi. Caterina Collovati, in collegamento, ha colto la palla al balzo e si è rivolta alla conduttrice chiedendo lumi sulle foto che la immortalano al mare con Andrea Ruggieri:

Scusa Simona, posso farti una domanda indiscreta? Siccome il nostro Alessi ha parlato di un'atmosfera particolare quando si crea un amore estivo e oggi ti vedo più raggiante del solito, non è che tra poco parleremo anche di un amore tuo?

Simona Branchetti, in lieve imbarazzo, ha replicato: "No, no, lo escludo. Se ti riferisci alle notizie circolate, abbiamo solo una grande amicizia". Collovati l'ha incalzata: "Io mi sono documentata su questi amori estivi e ci sei anche tu". Ma la giornalista ha ribadito che, nel suo caso, si tratta solo di un'amicizia: "No, no, no giustamente veniva specificato ‘Ci vorrebbe un amico'".

Andrea Ruggieri e Simona Branchetti sarebbero stati in compagnia di amici

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha spiegato che anche lui ha tentato di approfondire il gossip: "Caterina ci sono passato anch'io. Ho già fatto un interrogatorio. Pare che da anni vadano in vacanza insieme con molti, molti altri amici. Poi ci sono sempre questi paparazzi cattivi, che tagliano la foto e tu vedi la coppia". Simona Branchetti ha confermato: "Esatto, sembriamo da soli. Invece no. Sorvoliamo".