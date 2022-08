“La patata si è rinfrescata”: gaffe in diretta a Morning News Gaffe in diretta a Morning News. Una bagnante ci ha tenuto a raccontare all’inviata del programma di Canale5, quanto si sia rinfrescata con una giornata di mare.

A cura di Daniela Seclì

Imprevisti della diretta e così a Morning News la gaffe è servita. Nel corso della puntata trasmessa martedì 9 agosto, il programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti ha realizzato un collegamento con la spiaggia di Ostia per raccontare come trascorrono l'estate gli anziani. La giornalista Giorgia Ceccacci ha avvicinato un gruppo di bagnanti per chiedere loro come stiano affrontando il caldo. Una delle intervistate ci ha tenuto a fare sapere agli spettatori quanto si sia rinfrescata con una giornata di mare.

Gaffe in diretta nel programma Morning News

L'inviata del programma di Canale5 Morning News, Giorgia Ceccacci, ha raggiunto in spiaggia un gruppo di bagnanti e le ha avvisate: "Siamo in diretta". Poi ha domandato loro: "Allora, vi siete rinfrescate?". Le donne, entusiaste, hanno risposto in coro: "Sì". Una di loro, tuttavia, ha ritenuto opportuno aggiungere ulteriori dettagli: "Ci siamo rinfrescate benissimo, pure la patata si è rinfrescata". Poi, si è portata una mano alla bocca, nella consapevolezza di essersi resa protagonista di un'uscita infelice, soprattutto per il contesto in cui è stata pronunciata. Una sua amica, al contrario, le ha dato man forte e ha aggiunto: "Pure la patata, pure la patata".

In studio esplode la risata degli ospiti

L'inviata di Morning News Giorgia Ceccacci ha reagito con imbarazzo misto a ilarità: "Va bene, lasciamo perdere. Si sono rinfrescate". Intanto, in studio si sentiva la risata degli ospiti. In collegamento anche Licia Fertz, influencer e modella nata nel 1930, che sui social racconta come la vita debba essere vissuta fino in fondo anche quando si raggiunge la terza età. Con i suoi post e le Instagram Stories, che realizza grazie al nipote Emanuele Usai, incoraggia a non lasciarsi limitare dal tempo che passa e a godere di ogni attimo.