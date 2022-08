Andrea Ruggieri al mare con Simona Branchetti dopo l’addio ad Anna Falchi Sul settimanale Chi, le foto di Andrea Ruggieri al mare con Simona Branchetti. Il deputato di Forza Italia e la conduttrice di Morning News sono stati sorpresi a Manduria.

Andrea Ruggieri sta trascorrendo la sua prima estate da single, dopo la fine della lunga relazione con Anna Falchi. Il deputato di Forza Italia ha scelto la Puglia come cornice delle sue vacanze. In particolare, Manduria. Ruggieri è stato paparazzato dal settimanale Chi, in compagnia della giornalista e conduttrice Simona Branchetti. Tra i due, però, ci sarebbe solo un'amicizia.

Andrea Ruggieri e Simona Branchetti, tra loro ci sarebbe solo un'amicizia

Sulle pagine del settimanale Chi, Andrea Ruggieri e Simona Branchetti sono stati immortalati su una spiaggia dorata. Nelle foto pubblicate sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, il deputato di Forza Italia e la conduttrice di Morning News, prendono il sole, fanno il bagno e poi chiacchierano in acqua. Tra loro non ci sarebbe niente di più di un'amicizia. Su Chi, infatti, si legge:

Simona Branchetti lo sta aiutando a ritrovare la serenità e il sorriso e a superare quindi la rottura con Anna Falchi. Attenzione, però, non stiamo parlando di un flirt estivo, piuttosto di un'amicizia tra due persone che sanno bene cosa significa affrontare il dolore della separazione, quando si è innamorati.

Il deputato e la conduttrice accomunati dalla fine di relazioni importanti

Nelle scorse settimane, Anna Falchi ha spiegato sulle pagine del settimanale Gente, perché è finita con Andrea Ruggieri dopo 11 anni insieme. Il rapporto si sarebbe incrinato dopo la convivenza avviata un anno fa. La conduttrice ha dichiarato che non solo ha incontrato difficoltà a condividere gli spazi con il suo compagno, ma ha anche avvertito la sensazione di non sentirsi amata: "Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo un pò data per scontata, mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio". Andrea Ruggieri non è il solo a fare i conti con una relazione finita. Come riporta Chi, anche Simona Branchetti ha avuto le sue delusioni e ciò la porta a essere l'amica ideale per Ruggieri in questo momento:

Simona Branchetti, dopo il divorzio con il conduttore Federico Quaranta, si era risposata con l'avvocato Carlo Longari; anche le seconde nozze, però, sono finite con la separazione, nel 2021: "Una ferita mortale", ha rivelato lei. Sia la giornalista sia il politico, quindi, portano una ferita sul cuore. Chissà che insieme non riescano a farla guarire.