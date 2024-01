Anna Tatangelo festeggia il compleanno col compagno Mattia Narducci, poi vola dal figlio Andrea Anna Tatangelo festeggia il suo 37esimo compleanno col compagno Mattia Narducci, i due cenano in uno dei ristoranti più chic di Milano, lasciandosi il tempo per una passeggiata e baci appassionati. Il giorno dopo, però, la cantante è volata a Roma, dove il figlio Andrea era pronto per festeggiarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il 9 gennaio Anna Tatangelo ha compiuto 37 anni e per l'occasione ha voluto festeggiare sia con il compagno Mattia Narducci che con il figlio Andrea. Dopo una serata romantica a Milano, durante la quale sia è lasciata coccolare dal modello 26enne, la cantante è poi partita per Roma, dove ad aspettarla c'erano gli amici di sempre e, ovviamente, suo figlio.

La cena romantica col compagno a Milano

Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti della coppia che spensierata e felice cammina, rigorosamente mano nella mano, per il centro di Milano, concedendosi anche il tempo di un bacio appassionato. I due sono stati a cena da Giacomo Arengario, tra i locali più chic della città, con vista sul Duomo. La loro storia, ufficializzata a febbraio 2023, continua da un anno e sembra che siano davvero innamoratissimi, come dimostrano gli scatti pubblicati sulla rivista di Alfonso Signorini. Da quando hanno comunicato di stare insieme, non si sono mai nascosti, anzi, la cantante ha dichiarato di essere serena e di godersi questa storia d'amore arrivata quasi per caso.

I festeggiamenti col figlio Andrea a Roma

Tatangelo, infatti, prima di conoscere e iniziare a frequentare Mattia Narducci, che ha dieci anni meno di lei, ed è uno dei modelli più quotati dai maggiori brand italiani e non, aveva avuto una storia con Livio Cori, nella quale non erano mancati alti e bassi, arrivata non troppo tempo dopo la fine della sua relazione, piuttosto lunga, con Gigi D'Alessio, dalla quale è nato il loro unico figlio: Andrea. Ed è proprio da lui che la cantante vola dopo aver trascorso una serata romantica, per festeggiare il compleanno in sua compagnia, insieme ad altri amici storici. Gli scatti del momento in questione non possono mancare, ed ecco Tatangelo intenta a spegnere una candelina, con Andrea pronto a scattare qualche foto che possa immortalare la felicità della mamma in quel momento.