Tiberio Timperi cade in diretta a I Fatti Vostri, Anna Falchi: "Sono stata io?" Incidente per il conduttore de I Fatti Vostri, che cade durante la diretta scivolando su della cera. Risate in studio, interviene anche Guardì: "Ditelo che avete un contratto con Blob".

A cura di Andrea Parrella

La diretta Tv e i suoi inconvenienti, lezione che Tiberio Timperi conosce bene, essendo un uomo di televisione che va in diretta da anni, ma che dimostra non si finisca mai di imparare. Il conduttore, alla guida de I Fatti Vostri da quest'anno al fianco di Anna Falchi, è stato protagonista di una esilarante caduta durante la diretta di mercoledì 10 gennaio.

Il momento della caduta di Tiberio Timperi

Una caduta improvvisa, cui sono seguite le risate in studio e da parte dello stesso Timperi. Anna Falchi stava aprendo il segmento della trasmissione dedicato alla rubrica Ci Pensa Patty. Mentre si stava recando dall’esperta di ‘fai da te’ Anna ha urtato un tavolino, facendo cadere un fornellino e un pentolino in cui veniva riscaldata della cera. “Sono stata io? Io non ho fatto nulla. L’ho sfiorata?“, ha detto Falchi. Tiberio Timperi è quindi arrivato in soccorso insieme a uno degli addetti alla trasmissione per riparare al guasto, commentando ironicamente mentre metteva tutto a posto: "Si dice spesso che noi uomini non serviamo a niente e invece…".

Michele Guardì interviene: "Ditelo che avete un contratto con Blob"

Pochi secondi dopo, mentre Anna Falchi riprendeva le redini della diretta, Timperi è scivolato a terra mentre era inquadrato, proprio a causa della cera caduta a terra, generando una reazione divertita in studio. Lui stesso ha iniziato a ridere mentre Anna Falchi gli si avvicinava per aiutarlo a rialzarsi e assicurarsi che non si fosse fatto male. Nel frattempo la voce dalla regia di Michele Guardì scherzava dicendo: "Ditelo che avete un contratto con Blob". Nel frattempo Tiberio Timperi, ancora sorridente, andava a sedersi mentre le telecamere continuavano a indugiare su di lui. "Abbiamo materiale abbondante per Blob e Striscia La Notizia", ha proseguito Anna Falchi nel tentativo di riportare la tranquillità in studio. Il video della caduta di Timperi è finito, come prevedibile, sui social in pochi minuti.