Myrta Merlino risponde a Fedez: “Nostro dovere approfondire la vicenda di Chiara Ferragni” La giornalista, che Fedez aveva contestato nella giornata di ieri per i giornalisti appostati sotto casa sua in relazione al caso Ferragni, risponde all’artista in diretta: “Le sue parole tradiscono un’insofferenza che comprendo, ma contano i fatti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Myrta Merlino risponde a Fedez, dopo che l'artista, nella giornata di ieri, aveva contestato sui social lei e la trasmissione Pomeriggio 5 per l'attenzione data alla vicenda che riguarda sua moglie Chiara Ferragni, negli ultimi giorni finita al centro delle indagini della Procura milanese per truffa aggravata per la vicenda pandori Balocco. “Barbara D’Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno”, aveva detto Fedez nelle storie, sottolineando sarcasticamente che forse "sotto casa di Matteo Messina Denaro ci sarebbe stata meno gente".

Le parole di Myrta Merlino contro Fedez a Pomeriggio 5

Puntuale, a inizio puntata di Pomeriggio 5 dell'11 gennaio, Myrta Merlino ha replicato a Fedez con molta calma: "Le parole di Fedez tradiscono insofferenza e lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo serva ripartire dai fatti". Quindi ha proseguito così nel chiarire i punti della questione che motivano la sua attenzione:

La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un'imprenditrice nota, a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni, con una grande influenza sugli italiani. È stata indagata per truffa e noi crediamo sia nostro dovere parlarne, dopodiché io spero che lei potrà il prima possibile dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere approfondire questioni che dal punto di vista sociale, economico e giudiziario, sono questioni di cruciale importanza. Quello che voglio dire a Fedez è che naturalmente noi siamo qui con la nostra lista di domande e che se lui o Chiara volessero rispondere, sarebbero i benvenuti in studio, ma anche sotto casa perché il nostro inviato è lì per cercare di intercettare loro, poi io che sono un'amante dei cani starei delle ore a guardare Paloma il loro splendido Labrador. Tuttavia, in questa storia, ci sono ancora delle cose che non tornano.

Sindacato giornalisti risponde a Fedez: "Conosce le regole di questo mondo"

Nelle stesse ore è arrivato il commento del Gruppo Cronisti Lombardi e il Sindacato Cronisti Romani in risposta alle parole di Fedez: "Apprendiamo con stupore delle derisioni postate da Fedez sul web all'indirizzo dei colleghi giornalisti e fotoreporter trovati al rientro sotto casa sua. Fedez conosce meglio di tanti altri le regole della comunicazione e non può certo pensare che possa essere uno strumento sempre e solo a favore, per l'immagine o il business", recita la nota congiunta riportata dall'Ansa, che prosegue così:

I giornalisti hanno pieno titolo a seguire una vicenda che – nelle premesse, che noi speriamo non siano confermate – vede l'apertura di indagini con l'ipotesi non trascurabili nei confronti della moglie, Chiara Ferragni. Chi ha milioni di follower non può pensare di sottrarsi alla stessa notorietà voluta e più volte sbandierata, anche di fronte a fatti molto personali, nel momento in cui non è gradita. O Fedez davvero ritiene che questi fatti non siano importanti per i cittadini che hanno un rapporto fiduciario con i maggiori influencer? Non sono i giornalisti a decidere cosa accade, semplicemente lo raccontano – concludono gli organismi di rappresentanza -. Auspichiamo che Fedez, più volte entrato sui temi dell'informazione, riconosca i ruoli esercitati correttamente, come il nostro, che si svolge già tra mille difficoltà legali, bavagli legislativi, sfruttamento e precariato. E scenda a stringere la mano ai colleghi.