Lo sfogo di Myrta Merlino in diretta a microfono acceso: “Tutti i giorni nelle stesse condizioni”

Myrta Merlino ha aperto il suo Pomeriggio Cinque oggi, venerdì 12 gennaio 2024, con la vicenda del grave incidente verificatosi a Trento. Una mamma, mentre camminava con il suo passeggino, è stata travolta da un'auto. Dopo aver lanciato il servizio, il microfono della conduttrice televisiva è rimasto acceso per pochi secondi: nel breve audio andato in onda si può ascoltare la Merlino mentre riprende qualcuno. "Tutti i giorni nella stessa condizione", dice.

"Ragazzi, ma perché tutti i giorni siamo nelle stesse condizioni? Fa ridere": sono queste le parole di Myrta Merlino dichiarate dopo aver lanciato il servizio di apertura a Pomeriggio 5. La conduttrice non immaginava che il suo microfono fosse rimasto acceso, per questo motivo il suo sfogo è stato ascoltato in diretta dai telespettatori. Stando al tono utilizzato, sembrerebbe avercela con qualcuno che lavora dietro le quinte del programma.

L'episodio arriva all'indomani del servizio di Striscia la Notizia che ieri ha trasmesso un fuorionda di Bianca Berlinguer nel quale la conduttrice, negli studi di Prima di Domani, si lamenta dei "pezzi" realizzati per il programma e minaccia di andare via.

Negli ultimi giorni la conduttrice di Pomeriggio5 si è resa protagonista di un dibattito aperto con Fedez. Il rapper aveva contestato sui social lei e la trasmissione di Canale5 per l'attenzione data alla vicenda che riguarda la moglie, Chiara Ferragni, finita al centro delle indagini della Procura milanese. La Merlino è stata costretta a replicare e ieri in diretta ha spiegato:

Le parole di Fedez tradiscono insofferenza e lo trovo comprensibile dal punto di vista umano, non è un momento facile per lui e sua moglie, però io credo serva ripartire dai fatti. La moglie di Fedez, Chiara Ferragni, è un'imprenditrice nota, a capo di una grande azienda che arriva a fatturare 100 milioni, con una grande influenza sugli italiani. È stata indagata per truffa e noi crediamo sia nostro dovere parlarne, dopodiché io spero che lei potrà il prima possibile dimostrare la sua estraneità ai fatti, ma rimane nostro dovere approfondire questioni che dal punto di vista sociale, economico e giudiziario, sono questioni di cruciale importanza. Quello che voglio dire a Fedez è che naturalmente noi siamo qui con la nostra lista di domande e che se lui o Chiara volessero rispondere, sarebbero i benvenuti in studio, ma anche sotto casa perché il nostro inviato è lì per cercare di intercettare loro, poi io che sono un'amante dei cani starei delle ore a guardare Paloma il loro splendido Labrador. Tuttavia, in questa storia, ci sono ancora delle cose che non tornano.