Myrta Merlino influenzata apre Pomeriggio 5: "Sto imbottita di antibiotico" Myrta Merlino colpita dall'influenza è andata comunque in onda oggi, giovedì 4 gennaio 2024, con il suo Pomeriggio Cinque. Ha aperto così la trasmissione: "Partiamo da un tema che ci riguarda tutti, l'influenza. Io pure, sto imbottita di antibiotico".

A cura di Gaia Martino

Myrta Merlino ha aperto la sua puntata di Pomeriggio Cinque oggi, giovedì 4 gennaio 2024, con un tema che riguarda gran parte degli italiani: l'influenza. Nelle ultime settimane c'è stato un picco di influenza e Covid che ha messo sotto pressione dottori e ospedali, come raccontato da Fabio De Iaco a Fanpage. La conduttrice del programma di approfondimento e informazione su Canale5 ha rivelato di essere stata colpita, come tutti, dai sintomi: "Sto imbottita di antibiotico".

Le parole di Myrta Merlino

Myrta Merlino ha aperto il suo Pomeriggio Cinque oggi con il tema dell'influenza. La conduttrice ha rivelato, inoltre, di essere stata colpita anche lei dagli stessi sintomi: "Partiamo da un tema che ci riguarda tutti, l'influenza. Io pure, sto imbottita di antibiotico. In Italia in questo momento è una strage, numeri mai visti. Erano 15 anni che non si vedevano numeri del genere, gli ospedali sono in tilt" ha dichiarato non appena partita la diretta, prima di dare la linea agli ospiti e agli inviati per aggiornamenti sull'argomento.

Le voci di addio a Pomeriggio 5 smentite

Myrta Merlino sta proseguendo la sua avventura a Pomeriggio 5, ex programma condotto da Barbara D'Urso. In un'intervista a La Repubblica ha risposto alle polemiche delle ultime settimane che la vedevano presumibilmente già lontana dalla trasmissione a causa dei dati di ascolto poco soddisfacenti. Così ha replicato: "Pomeriggio 5 è al 15-16% di share. Leggevo flop, l'editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero". Non teme la concorrenza di Alberto Matano in onda con La Vita In Diretta: "Ho un competitor fortissimo. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia. Dopo 3 mesi e mezzo non era scontato. D'Urso era di famiglia, io un'estranea venuta da una re di nicchia" ha commentato al quotidiano.