Myrta Merlino a Pomeriggio5 con il "caffeuccio": dopo Fedez, la conduttrice si riprende la scena Myrta Merlino nello studio di Pomeriggio5 con una caffettiera come nella migliore tradizione firmata da Barbara d'Urso. Su Canale5 la conduttrice sembra strizzare un occhio alla collega che l'ha preceduta. Un modo per restare al centro del dibattito social dopo la querelle con Fedez rivelatasi fortuna sotto il profilo degli ascolti?

A cura di Stefania Rocco

Nella stagione che doveva fare “clic”, segnando un cambio di passo incontrovertibile con la precedente conduzione di Pomeriggio5, Myrta Merlino riporta in studio la caffettiera come nella migliore tradizione firmata da Barbara d’Urso. Un gesto che sta già facendo il giro della rete e che promette di diventare un meme. E che il frame di Merlino con la moka tra le mani diventasse virale non era imprevedibile nemmeno per la diretta interessata, giornalista navigata che ha scelto di portare in scena una figura che pesca dall’arsenale caratteristico della collega che l’ha preceduta.

Perché Myrta Merlino ha portato una caffettiera a Pomeriggio5

Merlino ha portato una moka nello studio di Pomeriggio5 per introdurre un breve spazio dedicato al caffè. “Caffè italiano sotto attacco: è il più cattivo del mondo?”, è il titolo del talk, cui la conduttrice si è rifatta per rendere nota la sua opinione sul tema: “A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Lo scrive Erri De Luca ed è vero. Perché per noi italiani, e per noi napoletani non ne parliamo, il caffè è tutto: è mito, è poesia, è un gesto d’amore. Eppure il Gambero Rosso dice che il caffè italiano non è più il migliore del mondo. Il caffè italiano è sciatto, è amaro”.

Aumenta lo spazio social di Myrta Merlino: da Fedez al caffè a Pomeriggio5

La scelta di Merlino di portare una moka nello studio di Pomeriggio5 potrebbe offrire più di una chiave di lettura. Una, particolarmente interessante, attinge alla necessità di amplificare lo spazio che la conduttrice sta guadagnando sui social nell’ultimo periodo grazie alla sua trasmissione. A interrompere le settimane di silenzio a proposito del programma e degli argomenti da esso trattati è stata la lite a distanza tra Myrta Merlino e Fedez sul tema dell’eccessiva invadenza dei media nella vita privata dei personaggi famosi. La querelle ha permesso alla conduttrice di lanciarsi al centro del dibattito, addirittura grazie a una sorta di botta e risposta con Fedez a proposito di “cosa sia una notizia” che ha avuto luogo proprio in diretta dallo studio di Pomeriggio5. La caffettiera in studio potrebbe celare un espediente che mira a ottenere un effetto non troppo diverso: avvicinare Merlino e il suo programma al centro del dibattito social.