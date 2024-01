Fedez contro Myrta Merlino per le telecamere di Pomeriggio5 sotto casa: “Barbara d’Urso lo faceva meglio” Fedez si scaglia contro Myrta Merlino dopo che le telecamere di Pomeriggio5 hanno intercettato il dogsitter dei Ferragnez insieme alla cagnolina Paloma sotto casa dell’influencer a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fedez si è scagliato contro Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio5, dopo che le telecamere della trasmissione sono riuscite a filmare Paloma, la cagnolina dei Ferragnez, in compagnia del suo dogsitter proprio nello spazio antistante il complesso residenziale all’interno del quale la famiglia di Federico e Chiara vive. Nel corso della diretta di oggi, martedì 9 gennaio, la conduttrice di Pomeriggio5 si è collegata con un inviato appostato in zona City Life a Milqano, specificando che il giornalista si trova sul posto da qualche giorno.”Qui è difficile capire chi entra e chi esce perché entrano con dei furgoni con i vetri oscurati ma posso dirti che ieri sera Chiara Ferragni ha gustato un gelato a casa della sorella Valentina che è rientrata dalle vacanze. Perché mentre Chiara è rimasta qui a Milano, le sue sorelle sono partite insieme ai rispettivi compagni per le vacanze natalizie. Mi vedi un po’ distratto perché il dogsitter (dei Ferrtagnez, ndr) ci ha visti. Paloma sta arrivando. Se volete, ve la faccio vedere”, ha dichiarato il giornalista durante il collegamento in diretta, per poi inquadrare la cagnolina e il suo dositter.

Fedez e l’attacco a Myrta Merlino via Instagram

A quel punto, già infastidito dall’attenzione ricevuta nel corso degli ultimi giorni (come testimoniato da una story pubblicata nel pomeriggio), Fedez ha replicato in diretta a Merlino. “Barbara D’Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno”, ha scritto il rapper per poi prendere in giro la conduttrice e invitarla a seguire con le telecamere della sua trasmissione le prossime passeggiate serali di Paloma. Quindi ha concluso: “Per me sei liberissima di venire sotto casa mia come io sono liberissimo di ridere delle priorità dell’informazione italiana in questo momento che vertono solo in direzione di Chiara Ferragni. […] Sei stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, cacciato dal suo stesso governo per avere sparato e avere utilizzato l’ìmmunità parlamentare per non consegnare i suoi abiti?”.

La replica di Myrta Merlino: “Mass media presenti anche nella cattiva sorte”

Merlino ha quindi replicato a Fedez in diretta a Pomeriggio5: “Qual è il problema? Voglio dirlo a Fedez con tutto il rispetto enorme che ho per lui. Quando fai notizia e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono sia nella buona che nella cattiva sorte. Quindi sì è una notizia che Chiara Ferragni sia stata indagata per truffa aggravata, è una grande notizia in un paese in cui Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget. Parliamo di un impero da 40 milioni di euro”. Quindi via Twitter ha ribadito: “Voglio dire a Fedez che se fai notizia per tutta la vita e i mass media ti servono quando le cose vanno bene, devi sapere che i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia”.