Trento, mamma con tre bimbi travolta da un'auto piombata sul marciapiede La vettura era guidata da un'altra donna e ha investito in pieno una mamma che stava spingendo un passeggino. Il piccolo è rimasto miracolosamente illeso, la madre è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Davide Falcioni

Tragedia sfiorata questa mattina a Trento, dove una donna di 31 anni che stava spingendo il passeggino con il proprio neonato è stata investita da un'auto. L'incidente si è verificati attorno alle 8 in via Einaudi. Assieme alla donna altri due bambini. A quanto si apprende, una 55enne al volante di una Citroen C1 avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura, centrando la ragazza che stava camminando sul marciapiede.

Secondo quanto riferisce La Voce del Trentino sia la donna che il figlioletto sarebbero stati sbalzati a diversi metri di distanza ricadendo poi a terra. Il piccolo tuttavia sarebbe prima atterrato sulla siepe e questo potrebbe avergli salvato la vita attutendo la sua caduta. L’incidente è avvenuto stamane di fronte al vecchio distretto militare davanti a molti testimoni basiti.

Stando a quanto riferito da alcuni di loro la Citroen avrebbe superato la colonna di macchina a forte velocità andando a schiantarsi sul marciapiede. I testimoni confermano che non ci sarebbe stato nemmeno un tentativo di frenata, circostanza che fa pensare a un guasto meccanico oppure di un malore temporaneo della conducente. L'automobilista comunque è uscita con le sue gambe dall’abitacolo ed è apparsa sotto shock. Al vaglio delle forze dell’ordine anche l'ipotesi che la donna stesse digitando sul cellulare.

Sul posto sono arrivate 6 ambulanze e due automediche. La mamma 31 enne è stata trasferita all’ospedale di santa Chiara in codice rosso insieme al suo bimbo. La 31 enne sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni il neonato starebbe bene.