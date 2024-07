video suggerito

Usa, ladri prendono l'auto col figlio di 6 anni a bordo, mamma cerca di fermarli ma è travolta e uccisa La terribile storia arriva da Columbus, in Ohio, dove la mamma 26enne è stata uccisa nelle prime ore di giovedì notte mentre tornava a casa dopo un turno notturno per il suo secondo lavoro come cameriera.

A cura di Antonio Palma

Quando ha visto i ladri che cercavano di portare via la sua auto con a bordo il figlioletto di appena 6 anni, Alexa Stakely è corsa verso la vettura ma i malviventi non si sono fermati davanti a nulla e l’hanno travolta e uccisa. La terribile storia arriva da Columbus, in Ohio, dove la mamma 26enne è stata uccisa nelle prime ore di giovedì notte mentre tornava a casa dopo un turno notturno per il suo secondo lavoro come cameriera.

Come ricostruito dalla polizia di Columbus, erano circa l'1:30 di giovedì quando Stakely, mamma single, era andata a casa della babysitter per prendere suo figlio. Ha portato il piccolo già addormentato nella sua vettura, una Honda-CRV, legandolo al sediolino e lasciando l’auto accesa, mentre ritornava verso la casa della babysitter per prendere le cose del bambino.

A quel punto ha notato la vettura che si muoveva in retromarcia e ha visto qualcuno all'interno al posto di guida. La 26enne è corsa verso l’auto urlando per il suo bambino e dicendo all’uomo di fermarsi. Questo però non si è fermato e ha travolto la 26ene facendole battere violentemente la testa a terra. I medici hanno trasportato Stakely in condizioni critiche al Mount Carmel East Hospital, dove è morta per le ferite alle 8:43 del mattino. La mamma ha riportato una ferita mortale alla testa.

Il veicolo è stato poi abbandonato poco distante dai ladri che forse si sono accorti del piccolo all’interno. Il bambino fortunatamente non si è accorto di nulla, era addormentato e senza nessuna ferita. La polizia dell'Ohio ora è alla ricerca di due sospettati di sesso maschile che sarebbero gli autori del furto finito in tragedia.

I testimoni infatti hanno visto due uomini correre verso nord, oltre il punto in cui Stakely era a terra, saltare una recinzione e scappare in un complesso di appartamenti vicino. Secondo quanto comunicato dalla polizia, quella stessa mattina, la polizia ha detto che un video di sorveglianza ha ripreso un gruppo di uomini che guardavano negli appartamenti nella zona, a un isolato di distanza da dove si è verificato l'incidente con Stakely. Due degli uomini in quel gruppo corrispondevano alla descrizione di coloro che i testimoni hanno visto correre dopo che la mamma 26ene era stata investita.