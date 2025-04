video suggerito

Nonna con due nipoti di 3 e 2 anni travolti sul marciapiede da un'auto: muore la donna, grave uno dei bimbi Una nonna e i suoi due nipotini di 3 e di 2 anni stavano passeggiando sul marciapiede quando sono stati travolti da un'auto a Palermo: la donna è morta nell'impatto, è rimasta incastrata sotto la macchina. Grave anche uno dei nipotini.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia a Palermo. Una nonna e i suoi due nipotini di 3 e di 2 anni stavano passeggiando sul marciapiede quando sono stati travolti da un'auto. Tutto è accaduto in via Portella delle Ginestre, a Palermo. Purtroppo la donna, 65 anni, è morta poco dopo.

Stando alle prime informazioni, alla guida di una Fiat Seicento c'era una ragazza di 25 anni che avrebbe perso il controllo dell'auto e sarebbe finita sul marciapiede: prima ha invaso due fioriere e poi la nonna con i due bambini. Quale sia la causa di una tale manovra è ancora tutto da capire. Purtroppo la 65enne dall'impatto è stata incastrata sotto la macchina: per liberarla è stato necessario sollevare l'auto, ma purtroppo era già troppo tardi. Nonostante i tentativi dei sanitari del 118 giunti sul posto, nulla è stato sufficiente per salvare la vita alla donna. Grave il più piccolo dei nipotini che ora si trova in Terapia intensiva all'Ospedale dei Bambini. Non sono note le sue condizioni.

Intanto la polizia locale è intervenuta sul posto per tutti i rilievi del caso. Sono state aperte le indagini: "Stiamo ricostruendo la dinamica dell'incidente. La ragazza ha avuto un malore dopo l'incidente ed è stata portata in ospedale. Abbiamo chiesto sia i test alcolemici che tossicologici", ha spiegato il comandante della polizia municipale di Palermo Angelo Colucciello all'agenzia stampa Adnkronos.