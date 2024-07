video suggerito

Ciclista travolto e ucciso da un’auto: per 12 giorni il corpo resta in obitorio, nessuno reclama la salma Il corpo dell’80enne Dino Calzavara, travolto e ucciso da un’auto il 19 giugno mentre pedalava in sella alla sua bicicletta a Treviso, è restato in obitorio per 12 giorni perché nessuno ne ha reclamato la salma. Dopo l’incidente, il corpo era anche rimasto per qualche tempo senza un nome perché l’anziano, che viveva solo, non aveva figli o parenti diretti ed era senza documenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il corpo di Dino Calzavara, 80 anni, travolto e ucciso da un’auto il 19 giugno scorso mentre pedalava in sella alla sua bicicletta per viale Europa, nel quartiere di San Liberale, a Treviso, è restato in obitorio per 12 giorni perché nessuno ne ha reclamato la salma.

Dopo l'incidente, il cadavere era anche rimasto per qualche tempo senza un nome perché l'anziano non aveva documenti con sé. Era stato riconosciuto da un conoscente, grazie alla foto scattata da una telecamera di sorveglianza pochi secondi prima dell’incidente e pubblicata dai quotidiani locali. Come spiega Il Gazzettino, l'uomo aveva contattato la Polizia locale dicendo che non lo vedeva da qualche giorno e che poteva essere lui.

Gli agenti avevano avuto conferma della sua identità quando, con il mazzo di chiavi che aveva in tasca, erano riusciti ad aprire la porta di casa all’indirizzo trovato consultando l’anagrafe. L'80enne aveva lavorato per molti anni in un istituto bancario della zona, viveva solo, non era sposato e non aveva figli o parenti diretti.

Nessuno si è quindi fatto avanti per molto tempo. Secondo il quotidiano, ci sarebbe stato un contatto con una nipote, residente in provincia, poi sparita. Del caso si è occupata Antonella Tocchetto, avvocato e consigliere comunale del Partito Democratico, perché l'anziano era amico di sua mamma, che andava spesso a trovare quando era in casa di riposo. La vicenda però sembra aver trovato ora una conclusione positiva.

Come si legge in un post pubblicato su Facebook da un ex collega, i funerali di Calzavara si svolgeranno martedì 2 luglio presso la cappella del cimitero di San Lazzaro alle ore 10.

"Desideravo con l'occasione ringraziare tutti per i vostri commenti ed i vostri like. Siete stati commoventi, otre 150 persone hanno avuto un pensiero per Dino. A nome suo, grazie di cuore a tutti. Non è più solo", aggiunge l'uomo. "Pedala tranquillo, Dino, con la tua inseparabile bici. Forse hai terminato la tua esistenza terrena proprio come avresti voluto. Con la tua bici. Un abbraccio".