Gaia Costa travolta a Porto Cervo: al volante la moglie dell’ad di Lufthansa, è già tornata in Germania

Gaia Costa, la 24enne figlia del noto sindacalista della Cisl in Gallura Alfredo Costa, è stata travolta e uccisa da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. Al volante c’era Vivian Spohr, ovvero la moglie dell’amministratore delegato della compagnia aerea Lufthansa Carsten Spohr. La donna sarebbe già tornata in Germania.

Una ragazza di 24 anni, Gaia Costa, di Tempio Pausania e stata travolta e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali a Porto Cervo. Alla guida dell'auto che l'ha travolta ci sarebbe una turista tedesca di 51 anni: sarebbe Vivian Spohr, ovvero la moglie dell'amministratore delegato della compagnia aerea Lufthansa Carsten Spohr.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, la donna tedesca era alla guida di un Suv in compagnia della figlia quando ha investito la giovane di Tempio Pausania nel centro di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Tutto è successo lo scorso martedì. La vittima, figlia del noto sindacalista della Cisl in Gallura Alfredo Costa, stava andando al lavoro e stava attraversando sulle strisce pedonali. Per i carabinieri – sentiti da Fanpage.it – la dinamica è un po' inusuale per un incidente come questo, ovvero senza che ci sia eccessiva velocità: c'era un po' di traffico, ci si fermava per poi riprendere velocità. La turista al volante i militari hanno accertato che è arrivata sulle strisce con velocità minima.

A questo punto la ragazza avrebbe attraversato la strada dando leggermente le spalle alla macchina che nel frattempo stava accelerando. La sfortuna vuole che la ragazza, per cause ancora da accertare, è rimasta incastrata sotto l'auto. Se fosse finita sul cofano non sarebbe successo nulla.

Un avvocato della famiglia Spohr ha confermato al quotidiano tedesco Bild il tragico incidente in Sardegna: "Le circostanze esatte sono ora oggetto di indagine. La famiglia Spohr ha espresso le sue più sentite condoglianze ai parenti della vittima".

Subito sul posto si sono precipitati i soccorritori ma nulla è stato possibile per salvare la vita alla ragazza: i medici per circa 20 minuti hanno cercato di rianimare la ragazza, che però non ce l'ha fatta. Dall'impatto avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico. Intanto Vivian Spohr è stata sottoposta all'alcoltest che ha dato esito negativo, mentre l'auto è stata sequestrata. Da capire se si procederà con una perizia sull'auto per capire un eventuale malfunzionamento. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto gli investigatori stanno cercando di visionare le telecamere di video-sorveglianza della zona.

Dalle ultime notizie è emerso però che la turista tedesca è rientrata già in Germania. Non aveva comunque nessun obbligo legale di rimanere in Italia. La Procura di Tempio ha già aperto un fascicolo per omicidio stradale: la magistratura sta procedendo alla iscrizione della presunta responsabile nel registro degli indagati.