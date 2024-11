video suggerito

Chi è Federica Bianco, l’attrice che ha lasciato Andrea Giambruno per tornare con il suo ex fidanzato Si chiama Federica Bianco la splendida 41enne pugliese che avrebbe vissuto una breve relazione, già finita, con Andrea Giambruno. Attrice e modella, entra nel mondo della politica – e in particolare della Lega – nel 2010. È stata a lungo legata al vice di Matteo Salvini, Andrea Crippa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Dopo la notizia della relazione – pare già finita – con Andrea Giambruno, i riflettori nazionali si sono accesi sulla figura di Federica Bianco, splendida 41enne pugliese che fu fotografata al fianco dell’ex compagno della premier Giorgia Meloni già durante l’estate scorsa. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia: tra Federica e Giambruno sarebbe scattata la scintilla lo scorso luglio ma il legame tra i due si sarebbe interrotto di recente, quando la donna è tornata tra le braccia di Andrea Crippa, vice segretario della Lega. Bellissima e con un passato da attrice, Federica si occupa di politica dal 2010. Dal 2018, Bianco ricopre il ruolo di Vice Coordinatore della Lega di Roma e Provincia.

Federica Bianco

Chi è Federica Bianco, il passato da attrice e il lavoro in politica

Federica Bianco, la splendida donna mora fotografata al fianco di Andrea Giambruno a luglio, è un volto noto nel mondo della politica. Nata a San Pietro Vernotico il 13 novembre 1983, comincia a studiare danza fin da quando era solo una bambina per poi esordire nel mondo degli spot pubblicitari. La sua indiscutibile bellezza le consente, nel 2002, di partecipare a Miss Italia. Dopo la partecipazione al più celebre concorso di bellezza italiano, Federica si trasferisce a Roma per inseguire il sogno di diventare un’attrice e comincia a studiare recitazione. A partire da quel momento, la donna comincia a ottenere qualche piccolo ruolo per il piccolo schermo fino all’ingresso nel cast della soap opera Vivere, nella quale per circa un anno interpreta il ruolo di Daria Fontana. Partecipa inoltre alle riprese di alcune tra le maggiori fiction italiane, da Squadra Antimafia a Don Matteo. Ma è la politica che le consente di affermarsi sotto il profilo professionale. Federica si avvicina alla Lega dal 2010 e riesce a fare carriera nel partito, fino a ricoprire l’incarico di Vice Coordinatore della Lega di Roma e Provincia dal 2018.

Federica avrebbe vissuto una breve relazione con Andrea Giambruno

La relazione finita con Andrea Giambruno

La figura di questa statutaria donna pugliese balza agli onori della cronaca a luglio 2014 quando Federica viene fotografata al mare in compagnia di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. Secondo Dagospia, i due avrebbero trascorso insieme tutta l’estate e la prima parte dell’autunno. Tornati a Roma dopo le vacanze in Puglia, Federica e Andrea avrebbero infatti continuato a frequentarsi. Ma il ritorno nella Capitale sarebbe stato seguito da un inaspettato e brusco allontanamento. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, a determinare la rottura tra i due sarebbe stato l’inserimento a sorpresa nella coppia di Andrea Crippa, numero due della Lega ed ex di Federica che, dopo avere messo fine alla fugace relazione con Anna Falchi, si sarebbe reso conto di essere ancora innamorato della sua ex compagna.

Il ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Andrea Crippa

Federica avrebbe ceduto al corteggiamento di Crippa, decidendo così di mettere la parola fine al legame con Giambruno. Al momento, la donna e il vice segretario della Lega sarebbero tornati a frequentarsi. E il giornalista ed ex volto di Diario del giorno? Dagospia sostiene non l’abbia presa benissimo, tanto da essere stato beccato a discutere animatamente con Federica all’interno di un rinomato bar di Roma proprio a proposito dei motivi che hanno determinato il loro allontanamento.