video suggerito

Tra Andrea Giambruno e Federica Bianco tutto a gonfie vele: ci sono foto pubblicate dal settimanale Emergono nuovi dettagli sull’unione tra l’ex compagno di Giorgia Meloni e la coordinatrice leghista, una relazione che va avanti, a quanto sembrerebbe dalle cronache del gossip, sin dall’estate sebbene tra alti e bassi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra Andrea Giambruno e Federica Bianco è una storia seria. Emergono nuovi dettagli su un'unione che sembrerebbe ormai ufficiale e che va avanti, a quanto sembrerebbe dalle cronache del gossip, sin dall'estate. Adesso è il settimanale Gente a fornire nuovi dettagli. La coppia è stata avvistata a Roma, zona Eur, domenica 10 novembre. Scrive Gente: "Sono le ore 18.22 quando un uomo e una donna escono – separatamente – dalla casa di lui. Lui va a sinistra, a casa della ex compagna per prendere la figlia con la quale poi farà ritorno. Lei invece va a destra, raggiunge l’auto parcheggiata poco distante e torna a casa sua, a Tivoli, a 50 chilometri da Roma. […] La sera precedente invece era stato lui ad andare a Tivoli da lei. I due si frequentano da un po’ di mesi con qualche alto e basso".

Lo scoop: dopo la litigata, la pace

Andrea Giambruno e Federica Bianco, infatti, erano dati in crisi solo pochi giorni fa, ma a quanto pare il settimanale Gente conferma che l'amore procede. Secondo Dagospia, invece, tutto pareva essersi fermato, ma adesso arriva il settimanale a pubblicare le foto dei paparazzi che raccontano una due giorni insieme. Scrive il settimanale: "Magari non sono tornati insieme, magari non si sono giurati amore eterno, magari lei sta soltanto – diciamo così – raccogliendo elementi per scegliere se stare con lui o con l’onorevole Crippa, ma tutto ci spinge a dire che la fiamma tra il bell’Andrea e la Bianco è sempre accesa".

Chi è Federica Bianco

Federica Bianco è un volto noto nel mondo della politica e dello spettacolo. Nata nel 1983 a San Pietro Vernotico, inizia con la danza e la pubblicità, arrivando a partecipare a Miss Italia nel 2002. Trasferitasi a Roma, studia recitazione e recita in piccoli ruoli televisivi, fino a entrare nel cast della soap Vivere. È apparsa anche in serie come Squadra Antimafia e Don Matteo. Dal 2010, però, si dedica alla politica con la Lega, raggiungendo il ruolo di Vice Coordinatore della Lega per Roma e Provincia nel 2018.