Alice Campello sulla rottura da Alvaro Morata: “Siamo stati male. Eravamo immaturi, ora stiamo bene”

Alice Campello si racconta in una lunga intervista. L’influencer ripercorre i momenti più difficili vissuti dopo la separazione da Alvaro Morata, rivelando parte dei motivi della loro rottura. Ad oggi si dice grata per l’armonia ritrovata con il calciatore.

A pochi giorni dal suo trentesimo compleanno, Alice Campello si racconta in una lunga intervista alla rivista spagnola Hola. L'influencer, che ad agosto aveva annunciato la rottura da Alvaro Morata, racconta la sua riconciliazione con il calciatore, avvenuta a gennaio di quest'anno.

Alice Campello è felice che la sua famiglia, composta dal marito e dai gemelli Leonardo e Alessandro, da Edoardo e dalla piccola Bella, si sia riunita. "Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore, e quando c'è il vero amore, ci si impegna fino alla fine" spiega l'influencer. Non nega che ci siano stati momenti difficili: "Ma poi, quando la rabbia scompare, quando il dolore che provi verso te stesso se ne va e vedi di nuovo le cose con chiarezza, ti rendi conto che l'amore può superare tutto. Oggi siamo di nuovo felici".

Anche nei mesi in cui avevano rotto, Alice Campello e Alvaro Morata non sono riusciti a stare distanti. Tra i motivi che l'hanno portato ad allontanarsi, il periodo che l'influencer ha attraversato dopo la la gravidanza della sua ultima figlia:

Non stavo bene, quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti: sono stata molto malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente. Anche Álvaro stava male per altri motivi personali, e nessuno dei due sapeva come uscirne. Quando uno dei due sta bene e l'altro sta male in una relazione, quello che sta bene può aiutarti a superarla, ma se entrambi state male, è molto difficile. Anche se poi, con l'aiuto dei professionisti, tutto è possibile.