Alvaro Morata e l’amore con Alice Campello: “Ci amiamo molto, sono felice. Voglio stare con la mia famiglia”

"Ci amiamo molto, sono molto felice", ha detto Alvaro Morata parlando della moglie Alice Campello, con cui ha ufficializzato il ritorno di fiamma lo scorso gennaio. I due si erano lasciati la scorsa estate, per poi tornare insieme più uniti che mai. "Voglio stare con la mia famiglia tutta la vita", ha aggiunto il calciatore.

A cura di Elisabetta Murina

A fine gennaio Alice Campello e Alvaro Morata avevano annunciato di essere tornati insieme. Dopo alcuni mesi di lontananza, la coppia aveva pubblicato un post su Instagram confermando il ritorno di fiamma e dando la bella notizia ai fan. "Ci amiamo molto e sono molto felice", spiega oggi il calciatore del Galatasaray in un'intervista rilasciata al sito spagnolo Marca. Tra i due il matrimonio prosegue quindi a gonfie vele e le divergenze del passato sono ormai superate.

Perché Alice Campello e Alvaro Morata si erano lasciati

Quando Campello e Morata avevano annunciato la fine del loro matrimonio, la scorsa estate, non erano entrati nei dettagli delle motivazioni che li avevano portati alla decisione. L'influencer però aveva smentito le voci secondo cui lui l'avrebbe tradita con altre donne. A distanza di mesi, il calciatore ha precisato che "non è successo niente di importante", ma si è trattato di "piccole cose", che li hanno poi aiutati a tornare più forti di prima: "Sono piccole cose che mi hanno aiutato a dare valore, a saper distinguere ciò che voglio da ciò che non voglio e a voler stare con la mia famiglia per tutta la vita. Sono molto felice. Tutto nella vita ha uno scopo: migliorare, appianare le piccole divergenze".

L'amore ritrovato a fine gennaio

Ad anticipare il ritorno di fiamma tra i due era stato Alessandro Rosica, esperto di gossip, con alcune indiscrezioni sui social.La conferma era presto arrivata anche dalla stampa spagnola, la quale aveva spiegato che i due vivevano insieme ed erano più innamorati che mai. Morata e Campello, dopo voci sempre più insistenti sul loro conto, erano poi usciti allo scoperto ufficializzando di essere di nuovo una coppia. Su Instagram la prima foto i bianco e nero del "secondo capitolo" del loro matrimonio, celebrato nel 2017 e coronato dalla nascita di quattro figli.