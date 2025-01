Alvaro Morata conferma il ritorno con Alice Campello: “Vogliamo darci una seconda possibilità”

video suggerito

Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme. La notizia era stata data in anteprima mondiale ieri dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, che aveva confermato un ritorno di fiamma tra i due dopo che lo scorso agosto avevano annunciato la fine del loro matrimonio. Nelle ultime ore, la stampa spagnola si è mossa per trovare una conferma da parte di uno dei diretti interessati. Conferma presto arrivata da Morata che, contattato dal giornalista Javier de Hoyos, ha ammesso: "Non voglio raccontare sciocchezze. Sì, ci stiamo dando una seconda opportunità". Con uno scatto su Instagram che li ritrae insieme, complici e sorridenti, i due hanno ora reso pubblico il ritorno di fiamma.

La conferma di Alvaro Morata sul ritorno con Alice Campello

Il fatto che il calciatore e l'influencer fossero tornati una coppia era stato anticipato ieri da Alessandro Rosica: "Vi assicuro che sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati", aveva detto. Aggiungendo poi che i due "vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai". La conferma di quanto detto sarebbe stata avvalorata da un like arrivato dalla diretta interessata, che ha lasciato sul post in cui Rosica riportava la notizia. A questo, si aggiunge ora una dichiarazione fatta da Alvaro Morata al giornalista spagnolo Javier de Hoyos. "Si sono lasciati questa estate, si è speculato molto sui possibili motivi e credevamo che non sarebbero mai più tornati insieme. Anche io lo credevo, però, le cose sono cambiate, l'amore ha superato tutto, i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità", ha esordito il giornalista, in un video postato su X e diventato presto virale.

De Hoyos ha riferito di aver sentito personalmente il calciatore: "Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme, ho contattato Morata e lui mi ha risposto: ‘Non voglio raccontare sciocchezze, voglio raccontare la verità, quindi devo dirti di sì, ci stiamo dando una seconda opportunità‘".

La foto che ufficializza il ritorno di fiamma

Poco dopo la conferma del calciatore alla stampa spagnola, Morata e Campello hanno pubblicato su Instagram una foto insieme che ufficializza il ritorno di fiamma. Si tratta di uno scatto in bianco e nero, in cui il calciatore bacia sulla guancia l'influencer. Come didascalia un semplice cuore rosso, senza nessuna descrizione. Ad agosto i due avevano annunciato la separazione dopo il matrimonio nel 2017 e la nascita di quattro figli.

La rottura e i rumors sui tradimenti

La rottura tra l'influencer e il calciatore era avvenuta la scorsa estate, quando avevano postato un annuncio sui social per comunicare ufficialmente la fine del loro matrimonio. Poco dopo, Campello era intervenuta in difesa del calciatore del suo ex, precisando in più occasioni che non c'era stato alcun tradimento. Nel frattempo, dai media spagnoli arrivavano versioni contrastanti sull'accaduto: "Lui era devastato. Sono innamorati e continuano a rispettarsi, ma è un momento delicato", aveva fatto sapere la giornalista spagnola Isabel Rabago. Ora, però, ogni dubbio sembra essere stato risolto: i due stanno insieme e daranno un'altra opportunità alla loro storia d'amore.