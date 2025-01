Alvaro Morata e Alice Campello sono tornati insieme: “Vivono uniti e sono più innamorati che mai”

video suggerito

Alice Campello e Alvaro Morata sono di nuovo una coppia. A riportare la notizia è Alessandro Rosica, che ha lanciato lo scoop in esclusiva mondiale: "Vi assicuro che sono tornati ufficialmente insieme, quindi presto li rivedremo paparazzati".

L'esperto di gossip ha spiegato su Instagram, dove vanta un profilo seguito da 2 milioni di utenti, si è recato sul posto personalmente per appurare i fatti: "Sono arrivato fino in Spagna per vederci chiaro. Vivono di nuovo insieme e sono più innamorati che mai", le parole. La conferma di quanto detto sarebbe stata avvalorata da un like arrivato dalla diretta interessata, che ha lasciato sul profilo social che ha riportato la notizia.

La fine della storia e i tradimenti poi smentiti

La rottura tra l'influencer e il calciatore era avvenuta la scorsa estate, quando avevano postato un annuncio sui social per comunicare ufficialmente la fine del loro matrimonio. Poco dopo, Campello era intervenuta in difesa del calciatore del suo ex, precisando in più occasioni che non c'era stato alcun tradimento. Nel frattempo, dai media spagnoli arrivavano versioni contrastanti sull'accaduto: "Lui era devastato. Sono innamorati e continuano a rispettarsi, ma è un momento delicato", aveva fatto sapere la giornalista spagnola Isabel Rabago.

Alice Campello: "Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre"

In merito alla possibilità di un ritorno di fiamma, dopo le foto insieme pubblicate dai vari settimanali, l'imprenditrice aveva parlato in modo particolarmente chiaro lo scorso dicembre: "Il mio obiettivo adesso non è tornare insieme, ma stare bene. Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre", aveva detto, confessando anche che i due, nel corso della loro storia, sono spesso andati in terapia di coppia.