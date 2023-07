Martina Colombari: “Pechino Express con Achille come una seduta terapeutica, ci ha avvicinato” Martina Colombari ospite di Mamma Dilettante ha parlato del rapporto con il figlio Achille Costacurta migliorato dopo la partecipazione a Pechino Express: “Il nostro viaggio è stato come una seduta terapeutica, è stato interessante”.

A cura di Gaia Martino

Martina Colombari è stata l'ospite della sesta puntata di Mamma dilettante, il podcast di Diletta Leotta nel quale parla della sua gravidanza. La conduttrice ascolta i racconti di mamme Vip: la Colombari, attrice e Miss Italia del '91, ha parlato della sua vita con Achille, il figlio nato dal matrimonio con l'ex calciatore Alessandro Costacurta. Insieme hanno partecipato all'ultima edizione di Pechino Express: "È stata una seduta terapeutica".

Le parole di Martina Colombari

Martina Colombari e Achille Costacurta hanno formato la squadra "Mamma e figlio" nell'ultima edizione di Pechino Express andata in onda. Sono stati eliminati nella sesta puntata del programma che permette ai concorrenti di fare un lungo viaggio rinunciando, però, ai comfort. "Siamo stati a Pechino, su richiesta sua. Il nostro viaggio è stata anche una seduta terapeutica, non ti ricapita di poter stare o di vivere senza gli agi della quotidianità, senza soldi, casa, telefono. L'aspetto più difficile è stato gestire la competizione, lo stress da gara, quello è un gioco e devi vincere. È stato interessante, lui si è adattato". Mamma Martina ha raccontato che il figlio è stato un ottimo compagno di viaggio: "Non si è mai lamentato, quando iniziava la gara a farsi più tosta aveva dei cedimenti. Dopo il viaggio il nostro rapporto è migliorato. Lì eravamo concorrenti, non solo mamma e figlio, ci ha avvicinato. Mi è piaciuto perché ha visto una mamma non perfetta, che piange, che crolla. Altrimenti i ragazzi hanno un'asticella troppo alta".

"Billy è stato un padre meraviglioso"

Martina Colombari ha ammesso di essere una mamma molto apprensiva: "Gli ho sempre rotto troppo i cog*ioni per il cibo. Lui non mangiava, credo che a livello psicologico questo ha inclinato il nostro rapporto. Loro ci giocano, lui mi teneva agganciata con il suo non appetito. Avrei dovuto delegare di più, farlo fare a mio marito o aspettare che lui mi chiedesse cibo". Billy Costacurta è stato un padre molto presente e pronto a correre in soccorso: "È un padre meraviglioso, da subito faceva tutto. Io ero la timorosa, lui è sempre stato bravo. Ci siamo sempre dati un grande aiuto" ha raccontato la modella prima di svelare di essersi rivolta ad una persona che fa "sostegno alla genitorialità". "Se hai problemi nella gestione familiare, devi chiedere aiuto. Chiedere aiuto è una forma di intelligenza".