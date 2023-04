Pechino Express 2023, scontro tra Siculi e Mediterranee: chi è la coppia eliminata della sesta puntata Giovedì 13 aprile è andata in onda la sesta puntata di Pechino Express. I viaggiatori hanno affrontato una lunga tappa, dalla città di Sibu a quella di Miri, in Malesia. I vincitori sono stati i Novelli Sposi, che hanno scelto chi eliminare tra le Attiviste e Mamma e Figlio.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 13 aprile è andata in onda la sesta puntata di Pechino Express 2023. Le sei coppie rimaste in gara hanno dovuto affrontare una lunga tappa, dalla città di Sibu a quella di Miri, in Malesia. I Novelli Sposi (Matteo Giunta e Federica Pellegrini) sono arrivati primi, mentre le Attiviste e Mamma e Figlio si sono giocati l'eliminazione.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 13 aprile 2023

Sono Mamma e Figlio, la coppia formata da Martina Colombari e Achille Costacurta, gli eliminati della sesta puntata di Pechino Express. A decidere il loro destino sono stati i Novelli Sposi, arrivati di nuovo primi. Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono rimasti coerenti con le scelte fatte in passato e hanno deciso di interrompere il viaggio della coppia ritenuta più forte. Tra Mamma e Figlio e le attiviste hanno quindi scelto i primi.

Nella sesta puntata i viaggiatori sono partiti da Sibu e arrivati a Miri, città in cui si trovava il tappeto rosso. Una tappa che ha messo a dura prova gli equilibri nati fino a questo momento, con nuove alleanze ma anche nuovi. I viaggiatori hanno affrontato la prima parte del percorso con coppie miste, tra questa Barbara dei Siculi e Barbara delle Mediterranee. Prima di firmare il libro rosso, però, devono ricongiungersi con il loro compagno originario. Le due donne riescono a far classificare le rispettive coppie per la prova vantaggio, che viene vinta dai Siculi. Totò e Barbara decidono di affidare il Malus proprio alle Mediterranee e questo crea non poche tensioni: Barbara delle Mediterranee crede che sia stata una mossa scorretta, tanto che da quel momento tra le due coppie si crea tensione e anche un tentativo di inganno (non riuscito).

La classifica dopo la sesta puntata

I vincitori della sesta tappa di Pechino Express sono stati i Novelli Sposi, mentre all'ultimo posto la coppia Mamma e Figlio. Una vittoria, quella di Pellegrini e Giunta, che non sorprende per niente gli avversari. "Sono quasi noiosi", è stato infatti il commento di Joe Bastianich degli Italo- Americani, arrivati secondi e decisi a batterli una volta per tutti. I Siculi, vincitori della prova vantaggio, hanno guadagnato una posizione in classifica. Ecco quella completa: