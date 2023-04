Pechino Express 2023, scontro tra Siculi e Attiviste: la coppia eliminata dell’ottava puntata L’ottava puntata del 27 aprile di Pechino Express ha visto scontrarsi nella fase finale i Siculi e le Attiviste: una tra le due coppie ha avuto la peggio ed ha dovuto interrompere l’avventura nel programma. I Novelli Sposi decisivi.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di giovedì 27 aprile 2023 le Attiviste hanno dovuto abbandonare la loro avventura a Pechino Express. L'ottava tappa del programma in onda su Sky Uno ha dovuto salutare Giorgia Soleri e Federica Fabrizio: la coppia ha avuto la peggio contro i siculi, la squadra composta dalla coppia Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo. Le quattro coppie rimaste si sfideranno ora in semifinale.

La coppia eliminata nella puntata del 27 aprile

Nella puntata di Pechino Express ieri, giovedì 27 aprile, le Attiviste sono state costrette a fermarsi: Giorgia Soleri e Federica Fabrizio hanno dovuto interrompere la loro avventura nello show di Sky Uno. A decidere le loro sorti la coppia dei Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta, vincitori dell'ottava tappa: "Sono le due coppie con le quali abbiamo legato di più. Eliminiamo le Attiviste perché abbiamo fatto un calcolo di possibilità, a Toto e Barbara manca una possibilità che le attiviste hanno avuto", le parole di Federica Pellegrini prima dell'annuncio di Enzo Miccio: "Siete eliminate, mi dispiace". Entrambe non hanno trattenuto le lacrime: "Ci temevate" hanno scherzato.

Le quattro coppie semifinaliste di Pechino Express 2023

Dopo l'addio delle Attiviste, rimangono in gara ora le quattro coppie rimaste in gioco. Tutte sono ora in corsa verso la finale in programma per giovedì 11 maggio 2023, la lista:

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Gli Italo Americani

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, I novelli sposi

Carolina Stramare e Barbara Prezia, Le Mediterranee

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, i Siculi

Nelle anticipazioni della prossima puntata si è intravisto il rapper Jake La Furia: la semifinale di Pechino Express andrà in onda giovedì 4 maggio al tradizionale orario, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW.