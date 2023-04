La minaccia di Federica Pellegrini a Pechino Express: “Ti accorcio di altri 10 centimetri” “Ti accorcio di altri 10 centimetri”, si preannuncia essere particolarmente competitiva la prossima puntata di Pechino Express con la minaccia rivolta da Federica Pellegrini a un soggetto non meglio specificato.

A cura di Stefania Rocco

Si preannuncia essere particolarmente frizzante la prossima puntata di Pechino Express, in attesa di quello che sembrerebbe essere l’anticipo di una lite spoilerato dal promo diffuso alla fine dell’episodio del 13 aprile. Federica Pellegrini, la cui competitività è diventata una delle caratteristiche di questa edizione del documento-reality, sembrerebbe avere minacciato un soggetto non meglio specificato. “Ti accorcio di altri 10 centimetri”, la si sente dire nel promo trasmesso alla fine della scorsa puntata che anticipa quanto accadrà la settimana prossima.

A chi si rivolge Federica Pellegrini?

La Divina partecipa al reality Sky in coppia con Matteo Giunta, marito ormai stremato dalle tabelle di marcia imposte dalla competitivissima Federica. È probabile, però, che non fosse rivolta al marito la minaccia di Pellegrini catturata dalle telecamere. C’è chi è pronto a scommettere che Federica si riferisse a Barbara Prezia, influencer delle Mediterranee anche lei nel cast. Chi non è rimasto in silenzio di fronte alla frase di Federica è stato Totò Schillaci che si è rivolto alla campionessa per chiederle incredulo: “Sei pazza?”.

Federica Pellegrini: “Abituata a stare sul ca**o perché voglio vincere”

Alcuni degli atteggiamenti tenuti da Federica a Pechino Express le sono valsi qualche critica. Anche diversi complimenti, a dire il vero, manifestati soprattutto da chi riconosce nella competitività di Federica la caratteristica principale che le ha consentito di portare l’Italia sul tetto del mondo con lo sport. A chi le ha puntato il dito contro, la campionessa ha risposto con un post pubblicato su Instagram: “Tranquilli che a stare sul caxxo perché mi piace vincere ci sono abituata… sono una DONNA”. E ha aggiunto: “Abbasso i bulli”. Una dichiarazione che il marito Matteo Giunta ha commentato così: “Quanto ca**o ti amo!”.