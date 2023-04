Pechino Express 2023, scontro tra Siculi e Novelli Sposi: chi è la coppia eliminata della settima puntata La settima puntata del 20 aprile di Pechino Express 2023 ha visto scontrarsi nella fase finale le coppie dei Novelli Sposi e dei Siculi. Vincitori della puntata sono stati gli Italo-Americani. Le coppie rimaste in gara partiranno, quindi, per la Cambogia.

A cura di Ilaria Costabile

Giovedì 20 aprile è andata in onda la settima puntata di Pechino Express. Le cinque coppie rimaste in gara hanno dovuto continuare il loro percorso nel Borneo Malese per poi arrivare in Cambogia. Ad arrivare primi sono stati gli Italo-Americani ovvero Joe Bastianich e Andrea Belfiore, mentre a contendersi il posto ancora in gara sono state le coppie dei Siculi e dei Novelli Sposi.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 20 aprile 2023

In questa puntata di Pechino Express non ci sono stati eliminati, tutte le coppie in gara, quindi, potranno raggiungere la Cambogia come annunciato da Enzo Miccio e Costantino Della Gherardesca che hanno sventolato la busta nera. In realtà a rischiare l'eliminazione sono stati i Novelli Sposi, ovvero Matteo Giunta e Federica Pellegrini, il cui nome era stato fatto dagli Italo Americani, arrivati per primi. Joe Bastianich, però, aveva intuito che si trattasse di una puntata in cui nessuno dei concorrenti sarebbe andato via e il contenuto della busta gli ha dato ragione.

Nella settima puntata i viaggiatori, ancora nel Borneo Malese, sono partiti dal paesino di Awat Awat per arrivare a Kota Kinabalu, percorrendo un percorso lungo 341 km. L'obiettivo, stavolta, era quello di trovare un biglietto che consentisse loro di arrivare in Cambogia. La prima sfida è stata quella di trovare un posto per dormire e grazie ad alcune opere di convincimento, ogni coppia riesce nell'intento, guadagnandosi anche un passaggio per Kobuni dove raggiungeranno il Mari Mari Culture Village e ci saranno tre coppie a giochersi la Prova Vantaggio, vinta dalle Attiviste. La coppia affida il malus agli Italo Americani, che dovranno scendere dall'auto in cui si trovano e prenderne un'altra, ma i due non si abbattono e trovano subito un nuovo passaggio. Nell'ultima fase del viaggio non mancano tensioni, protagoniste sono state le Mediterranee, che si sono scontrate con i Siculi, le prime accusano i secondi di aver tentato di sottrargli la mappa.

La classifica dopo la settima puntata

A vincere la puntata di Pechino Express sono stati gli Italo-Americani, che con il loro modo di fare sono riusciti anche a vivere delle esperienze particolarmente interessanti, immergendosi in contesti culturali sempre nuovi.