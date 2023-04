Pechino express 2023, nessuna coppia eliminata: a rischio Italo-Americani e Mediterranee La quinta puntata di Pechino Express si è chiusa senza eliminazioni. A vincere sono stati i Novelli Sposi, mentre Italo-Americani e Mediterranee sono a rischio eliminazione.

Nessuna coppia è stata eliminata nella quinta puntata di Pechino Express, andata in onda ieri e che non era di carattere eliminatorio. Lo show si è spostato in un nuovo paese per questa quinta puntata, dopo le prime quattro svoltesi in Cambogia. La puntata, tra le altre cose, ha regalato agli spettatori di Sky una sorpresa graditissima: il grande ritorno di Victoria Cabello, trionfatrice della scorsa edizione di Pechino Express insieme a Paride Vitale.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 6 aprile 2023

Come specificato, non ci sono state eliminazioni in questa quinta puntata. A vincerla sono stati i Novelli Sposi; secondi i Segugi. A rischio eliminazione tutti gli altri. I Novelli Sposi salvano tre coppie: i Siculi, le Attiviste e Mamma e Figlio. Restano a rischio eliminazione gli Italo-Americani e Mediterranee. A decidere chi eliminare sempre gli Sposi, che eliminano gli Italo-Americani, perché più forti. Quindi l’apertura della busta che “salva” la coppia. Si riparte la prossima settimana, sempre in 6, ma con le coppie mischiate.

L'infortunio di Giorgia Soleri

Tra gli inconveniente della puntata connessi all'emergere dei primi problemi di stanchezza, c'è stato anche l'infortunio di Giorgia Soleri che, nella prova in cui pagaiava con la canoa, ha avvertito un fortissimo dolore all'altezza dell'inguine probabilmente legato ai problemi di vulvodinia di cui quale soffre.

La classifica dopo la quinta puntata

