Pechino Express 2023, Gli Ipocondriaci sono gli eliminati della seconda puntata Gli Ipocondriaci, la coppia formata da Dario e Caterina Vergassola, sono gli eliminati della seconda puntata di Pechino Express 2023, in onda giovedì 16 marzo. A decretare la loro eliminazione le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia, vincitrici della tappa che si è conclusa nella città di Hampi.

A cura di Elisabetta Murina

Giovedì 16 marzo, su Sky Uno, è andata in onda la seconda puntata di Pechino Express 2023, la Via delle Indie. Le 9 coppie in gara hanno affrontato un percorso di 435 chilometri nel cuore dell'India: da Kolhapur, la città dei lottatori Kushti, fino al centro di Hampi. Qui i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno annunciato la prima eliminazione: Gli Ipocondriaci, la coppia formata da Dario e Caterina Vergassola, hanno dovuto interrompere la loro avventura. La prova immunità invece è stata vinta da gli Italo- Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 16 marzo 2023

Gli Ipocondriaci nella seconda puntata di Pechino Express

La prima coppia eliminata in questa edizione di Pechino Express, nell'appuntamento del 16 marzo, è stata quella degli Ipocondriaci, Dario e Caterina Vergassola. Padre e figlia sono stati gli ultimi a saltare sul tappeto rosso, collocato nella città di Hampi, conosciuta anche come "Il regno delle scimmie". Dopo una notte trascorsa nel cuore dell'India e un lungo viaggio in autostop, ad attendere i concorrenti c'era un'altra missione prima dell'ambito traguardo: scattare un selfie con una scimmia. Vincitrici di questa tappa, ancora una volta, le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia), che hanno scelto di interrompere il percorso degli Ipocondriaci, a rischio eliminazione insieme agli Istruiti (Maria Rosa Petolicchio e Andrea di Piero).

La classifica dopo la seconda puntata

A tagliare il traguardo per prime sono state Le Mediterranee, determinate e grintose, disposte a tutto pur di battere gli avversari. E, infatti, per ottenere un passaggio Carolina Stramare ha persino finito di stare male. Due malori veri, invece ci sono stati: Achille Costacurta e Andrea Belfiore. Il primo, dopo una estenuante prova immunità che l'ha portato a litigare con la madre Martina Colombari, ha perso le forze e si è dovuto fermare una notte in hotel. Il secondo, vincitore della prova immunità con il compagno Joe Bastianich, ha avuto qualche problema con il cibo. Ecco la classifica finale della seconda puntata di Pechino Express 2023. Gli Italo-Americani non hanno partecipato alla seconda parte della gara perché vincitori della prova imminutà: