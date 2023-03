Pechino Express, scontro tra le Attiviste e gli Avvocati: la coppia eliminata della quarta puntata La quarta puntata di Pechino Express 2023 è andata in onda giovedì 30 marzo. Le coppie che si sono sfidate al ballottaggio finale sono state: gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi e le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi). Ecco chi ha dovuto lasciare il programma.

A cura di Daniela Seclì

Giovedì 30 marzo è andata in onda la quarta puntata di Pechino Express 2023. Le coppie che si sono sfidate al ballottaggio finale sono state: gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi e le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi). La tappa prevedeva la partenza dalla Torre dell’Orologio di Mysore, una sosta a Thrissur per la prova immunità e l'arrivo a Kumarakom. La tappa si è conclusa con un'eliminazione. Ecco chi ha dovuto lasciare il gioco dopo la quarta puntata del programma Sky. Attenzione spoiler.

Quale coppia è stata eliminata nella puntata del 30 marzo 2023

Nella tappa finale della quarta puntata di Pechino Express, le coppie che hanno rischiato di essere eliminate sono state: le Attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi) e gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi. La coppia degli Italoamericani, composta da Joe Bastianich e da Andrea Belfiore, ha vinto la quarta tappa del programma. È spettato allo chef e al musicista, dunque, decidere chi eliminare. La loro scelta è ricaduta sugli Avvocati perché ritenevano la coppia più forte rispetto a quella delle Attiviste. Dunque, la coppia eliminata durante la quarta puntata di Pechino Express è stata quella degli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi.

La classifica dopo la quarta puntata

La classifica, dopo la quarta puntata di Pechino Express trasmessa giovedì 30 marzo, è la seguente:

Gli Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore; Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezja; I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta; I Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; Le attiviste Giorgia Soleri e Federica Fabrizio (Federippi).

La coppia Mamma e Figlio, composta da Martina Colombari e Achille Costacurta, ha conquistato l'immunità per questo non risulta in classifica.