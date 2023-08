Sergio Rico lascia l’ospedale di Siviglia dopo quasi tre mesi di ricovero: è la fine di un incubo Sergio Rico torna a casa. L’ospedale di Siviglia ha annunciato che il portiere del PSG verrà dimesso oggi dopo 82 giorni di ricovero a seguito dell’incidente a cavallo che aveva riportato lo scorso maggio.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Rico lascerà l'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia oggi alle ore 12:30. Il portiere del PSG era lì ricoverato da quasi tre mesi a seguito di un incidente a cavallo. È stato l'ospedale di Siviglia ad annunciare le dimissioni.

“Non ci crederò finché non avremo varcato la soglia”, così la compagna Alba Silva aveva affermato ieri quello che oggi confermano anche i giornali francesi, il primo tra tutti è stato Le Parisien.

A fine luglio il neurologo David Perez aveva annunciato che il giocatore si sarebbe sottoposto a un’operazione per il trattamento di un aneurisma e questo intervento potrebbe permettere a Sergio Rico di riprendere la sua carriera normalmente.

Proprio su questo punto in tanti si stanno chiedendo se Rico potrà davvero tornare in campo: la sua situazione complessiva è migliorata ma dovrà portare avanti la riabilitazione finché non avrà ritrovato la percentuale significativa di massa muscolare che ha perso durante il suo ricovero.

Sergio Rico ha dovuto fare i conti con un grave trauma cranico e per questo motivo è rimasto 22 giorni in coma prima di risvegliarsi. A inizio luglio aveva voluto ringraziare tutti sul suo profilo di Instagram per l'affetto nei momenti difficili e la vicinanza anche alla sua famiglia: “Volevo ringraziare ognuna delle persone che mi hanno dimostrato il suo amore in questi giorni difficili. Continuo a lavorare per la mia riabilitazione, che va meglio ogni giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di vedervi presto".

Il portiere spagnolo si può ritenere fortunato visto che se la ferita fosse stata più profonda di mezzo centimetro sarebbe morto sul colpo.

Quello che non si sa e non si potrà mai provare è se Sergio Rico fosse a cavallo quando è avvenuto l'incidente oppure no: non essendoci testimoni il giudice del tribunale numero 2 di Palma del Condado ha deciso di archiviare il caso.