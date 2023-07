Sergio Rico vivo per miracolo, lo dice il referto medico: “Mezzo centimetro in più e sarebbe morto” È stato reso noto il contenuto del referto medico dell’incidente di Sergio Rico: se la ferita fosse stata più profonda di mezzo centimetro sarebbe morto sul colpo.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Rico migliora giorno dopo giorno. Il portiere spagnolo è ancora in ospedale, dove era stato ricoverato lo scorso 28 maggio dopo un incidente a cavallo che gli aveva causato gravi ferite alla testa durante il pellegrinaggio del Rocío, ma le sue condizioni sono molto migliorate nell'ultimo periodo. Il calciatore del PSG è cosciente e lui stesso ha inviato un messaggio per ringraziare quanti gli hanno mostrato sostegno e affetto in questi giorni di difficoltà.

Il 29enne ha pubblicato una stories sul suo profilo ufficiale di Instagram nelle scorse ore: "Volevo ringraziare ognuna delle persone che mi hanno dimostrato il suo amore in questi giorni difficili. Continuo a lavorare per la mia riabilitazione, che va meglio ogni giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di vedervi presto".

Poco dopo questo messaggio di Sergio Rico, nel corso del programma ‘Ya es mediodía' di Telecinco si è parlato del verbale della polizia e su ciò che è accaduto al portiere il giorno dell'incidente: il rapporto afferma che "un cavallo ha colpito Rico in maniera violenta alla testa e poi è stato subito soccorso".

Quello che non si sa e non si potrà mai provare è se l'atleta andaluso fosse a cavallo quando è avvenuto l'incidente oppure no: non essendoci testimoni il giudice del tribunale numero 2 di Palma del Condado ha deciso di archiviare il caso.

Sempre nelle scorse ore è trapelato anche il contenuto del referto medico di Sergio Rico, dal quale emerge che se la ferita "fosse stata più profonda di mezzo centimetro il calciatore spagnolo sarebbe morto sul colpo".

Nel corso del programma tv ‘Ya es mediodía' un giornalista collegato dall'ospedale Virgen del Rocío ha riferito che il portiere ha perso 23 chili ma li sta già recuperando e che i medici starebbero valutando di dimetterlo il prossimo venerdì.

Sergio Rico, in base ad alcune indiscrezioni, avrebbe pensato di uscire davanti all'ospedale per ringraziare i tifosi del sostegno tramite i media ma su questo non ci sono ancora conferme perché molto dipenderà dalla sue condizioni di salute e dall'autorizzazione dei medici.