Sergio Rico vicino alle dimissioni dall’ospedale: in Spagna si chiedono se potrà tornare a giocare Sergio Rico dovrebbe essere dimesso dall’ospedale nei prossimi giorni dopo più di tre mesi di ricovero in seguito ad una caduta da cavallo. In Spagna, però, si chiedono se e quando potrà tornare a giocare il portiere del PSG.

A cura di Vito Lamorte

Buone notizie per Sergio Rico. Il portiere del PSG è ricoverato in ospedale da più di tre mesi dopo una caduta da cavallo durante un pellegrinaggio in Spagna e ha lottato per diverse settimane tra la vita e la morte. Il 29enne spagnolo è uscito dal coma da diverse settimane e sta proseguendo il suo recupero presso l'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dove è stato sottoposto ad un ulteriore intervento chirurgico all'inizio di agosto: tutto si è svolto senza complicazioni e Rico, secondo quanto riportato da The Athletic, potrebbe lasciare l'ospedale la prossima settimana per tornare a casa.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'intervento sarebbe durato circa un'ora e sarebbe andato come previsto. L'operazione alla testa non comporterà alcun rallentamento nel recupero. Proprio la riabilitazione sta diventando un tema di discussione in Spagna.

In tanti si stanno chiedendo se Sergio Rico potrà tornare in campo dopo una vicenda del genere: la sua situazione complessiva migliora ma ora sembra davvero prematuro parlare di calcio e della possibilità di indossare di nuovo i guanti e gli scarpini il prima possibile. Il portiere ha perso una percentuale significativa di massa muscolare durante il suo ricovero e dovrà recuperare bene prima di poter pensare di tornare a giocare.

Naturalmente dovrà essere sottoposto a controlli e visite specifiche per poter avere l'idoneità sportiva.

Intanto Sergio Rico, pian piano, sta riprendendo confidenza con il mondo circostante e nelle scorse settimane ha parlato sui suoi profili social ringraziando "tutte le persone che [lo] hanno dimostrato e inviato il loro affetto in questi giorni difficili" dopo il suo grave incidente e il portiere spagnolo ha assicurato che continuerà a "lavorare sulla [sua] guarigione, che sta migliorando di giorno in giorno".

Anche la sua compagna aveva pubblicato due foto per poter rassicurate tutti i tifosi che gli hanno mostrato sostegno in questi mesi: nella prima si tengono per mano in ospedale e nella seconda c'è una lavagnetta con la bellissima dedica scritta da Sergio alla sua compagna di vita Alba Silva.