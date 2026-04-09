Pogba vicino al rientro dopo quattro mesi al Monaco: ultima chiamata per tornare protagonista

Dopo un lungo stop Paul Pogba è pronto a rimettersi in gioco. Il centrocampista del Monaco è tornato tra i convocati già per la sfida contro l'Olympique Marsiglia lo scorso weekend, segnando la fine di un’assenza durata circa quattro mesi, ma ora tutti vorrebbero rivederlo in campo quanto prima.

La sua stagione finora è stata segnata dagli infortuni, con appena 33 minuti disputati tra novembre e dicembre 2025 a causa di problemi fisici tra ginocchio e polpaccio. Nelle ultime settimane, però, il recupero ha fatto passi avanti importanti: "Si è allenato costantemente con il gruppo dall'inizio della pausa per le nazionali", ha spiegato Sébastien Pocognoli. "Visti i progressi positivi, il suo inserimento in squadra è una possibilità. Se non ci sarà, sarà perché avremo deciso insieme che non è ancora pronto per giocare una partita di campionato. Per ora non ci sono controindicazioni e le cose vanno bene".

Anche senza scendere in campo, Pogba si è fatto notare per il suo atteggiamento. Durante la partita contro l’OM è rimasto a bordo campo, sostenendo i compagni e vivendo la gara con grande partecipazione. "Gli ho chiesto prima della partita di avere anche questa applicazione e penso che sia stata eseguita in modo equilibrato", ha aggiunto il tecnico dei monegaschi.

Pogba vicino al ritorno in campo dopo quattro mesi di stop

All’interno del gruppo, il calciatore francese continua a essere un punto di riferimento. "Ridurre il ruolo di Paul al solo spogliatoio sarebbe riduttivo", ha sottolineato ancora Pocognoli. "È qui ogni giorno ad allenarsi e continua a migliorare. Spero che ci sarà utile in campo; dobbiamo aspettare il momento giusto. In ogni caso, ha avuto un'altra ottima settimana di allenamento, sta progredendo in tutti gli ambiti, quindi è molto positivo".

Anche il capitano Denis Zakaria ha evidenziato il suo peso nel gruppo: "Paul, credo che sia stata una stagione un po' complicata per lui. Tra infortuni e risultati deludenti, non è sempre stato facile. Sarà sicuramente importante nel finale di stagione, in queste ultime partite, per dare quella marcia in più e cercare di arrivare il più lontano possibile. È un giocatore incredibile, lo sappiamo tutti, ed è anche una persona eccezionale".

Ora Pogba è chiamato a recuperare il tempo perduto e a ritagliarsi spazio in una squadra che ha trovato continuità. Le prossime settimane saranno decisive per dimostrare il suo valore e incidere davvero nel finale di stagione: già la partita con il Paris FC potrebbe essere una buona occasione per rivederlo in campo? Chi può dirlo, non ci resta che attendere.