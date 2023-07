La prima foto di Sergio Rico dopo due mesi in ospedale: scrive su una lavagna per comunicare Sergio Rico dovrà sottoporsi ad una nuova operazione alla testa dopo l’incidente a cavallo. Nel frattempo sua moglie Alba condivide aggiornamenti sulla quotidianità in ospedale al fianco del portiere.

A cura di Marco Beltrami

Chissà quante volte Sergio Rico ha dovuto fare i conti con la cosiddetta solitudine del portiere durante la sua carriera. Quello che è certo è che da quando l'incidente a cavallo ha stravolto la sua vita, l'estremo difensore del PSG ha potuto contare sulla vicinanza di tutti nel mondo del calcio e non. Chi è stata sempre anche fisicamente al suo fianco è stata la moglie Alba Silva che continua a dare aggiornamenti sulle condizioni del 30enne condividendo sensazioni ed emozioni.

Sono trascorsi più di due mesi da quel pomeriggio a El Rocio quando Rico cadde da cavallo dopo una processione ricevendo anche un violento colpo alla testa. Conseguenze gravi per il portiere spagnolo che comunque si è potuto ritenere fortunato visto che, per questioni di centimetri, non ha ricevuto una botta che sarebbe potuta essere addirittura mortale. 22 giorni in coma farmacologico per Sergio Rico prima del grande sospiro di sollievo.

Condizioni in via di miglioramento per l'ex Siviglia che però sarà costretto a tornare sotto i ferri. I medici dell'ospedale Virgen del Rocío di Siviglia hanno infatti sottolineato la necessità di ricorrere ad un intervento chirurgico per un aneurisma. Potrebbe essere questo l'ultimo ostacolo da superare prima di riprendere il lento percorso della riabilitazione. Passo dopo passo dunque la strada è ancora lunga per Sergio Rico anche se Alba Silva ha dimostrato di avere fiducia e ottimismo.

La moglie del portiere infatti ha condiviso come ultimo aggiornamento su Instagram una serie di foto. Un modo per ringraziare i fan e i followers per il sostegno costante: "Non ho molto da insegnarvi o da dirvi, o forse sì, perché potrei scrivere un libro con tutte le emozioni che ho provato in questi due mesi, ma preferisco stare su ciò che è importante, che siamo qui e che non mi basterà una vita per ringraziare per tanto amore in ognuno dei vostri gesti e messaggi. Grazie e grazie ancora".

Nelle immagini Alba ha mostrato anche alcuni aspetti della quotidianità in ospedale, compreso il momento in cui insieme al marito guarda un film in streaming. Pubblicata anche la foto della lavagnetta con la bellissima dedica scritta da Sergio alla sua compagna di vita. Rico infatti non riesce ancora a comunicare bene a parole e quindi si aiuta scrivendo: "Buongiorno bambina! Non c'è dubbio che ti sceglierei ancora una e mille volte. Il mio tesoro più grande, senza dubbio, sei tu. Io ti amo con tutto il mio cuore".

Alba Silva ha poi voluto condividere un'immagine in cui si può notare il portiere al suo fianco, molto provato per il suo percorso curativo. Un'immagine che rende l'idea della situazione molto di più di quella precedente in cui si vedeva solo una mano del giocatore del PSG. In questi mesi infatti il portiere ha perso numerosi chili, pare più di 20. A Marca poi la signora Rico ha specificato: "Sergio sta bene. Grazie a Dio sta molto bene, quando i medici lo riterranno opportuno lo opereranno".