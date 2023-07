Sergio Rico lascia la terapia intensiva: il portiere è cosciente e continuerà le cure in ospedale Sergio Rico è cosciente ed è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva a un mese e mezzo dal terribile incidente a cavallo: le sue condizioni di salute migliorano.

A cura di Ada Cotugno

Sergio Rico vede la luce alla fine del tunnel. A maggio il suo mondo è stato capovolto da una tragica caduta a cavallo che lo ha costretto a restare in coma in terapia intensiva per diverse settimane.

Dopo lo spavento iniziale le sue condizioni sono migliorate lentamente e ieri la moglie ha potuto ricevere la notizia più bella: il portiere del PSG è finalmente uscito dal reparto di terapia intensiva per essere trasferito in una stanza dell'ospedale di Siviglia dove continuerà a ricevere le cure necessarie per la completa ripresa.

La sua famiglia ha potuto comunicare con lui dalla fine di giugno, quando finalmente è uscito dal coma e ha cominciato a respirare autonomamente. Sergio Rico ha messo alle spalle un momento difficilissimo, cominciato con la caduta da cavallo e i tre colpi alla testa ricevuti dall'animale imbizzarrito.

Poi la corsa matta in ospedale, la terapia intensiva e il coma: per la moglie sono stati giorni difficilissimi in cui ha dovuto stringere i denti per restare al fianco del portiere che lottava tra la vita e la morte.

Il peggio sembra essere passato del tutto, ma il percorso verso la normalità è ancora lungo e pieno di insidie. Il giocatore dovrà restare ancora in ospedale per un tempo indefinito, così come comunicato dai medici nel consueto bollettino sulle sue condizioni di salute.

Questa volta la moglie potrà stare sempre al suo fianco e parlargli, dato che il portiere è cosciente e ha già potuto avere i primi contati con tutta la sua famiglia. Sergio Rico continuerà la degenza in ospedale finché non avrà recuperato del tutto dal bruttissimo incidente che lo ha colpito alla fine di maggio mentre era in pellegrinaggio.

Il PSG lo aspetta a braccia aperte, dopo aver seguito con apprensione tutto il suo percorso e aver annullato in segno di rispetto anche la festa per la vittoria del campionato.