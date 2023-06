Sergio Rico in ripresa dopo l’incidente, la moglie vede la luce: “Ci chiama per nome” Buone notizie per il portiere spagnolo del PSG vittima di un tremendo incidente a cavallo. Le sue condizioni sono in netto miglioramento.

A cura di Marco Beltrami

A quasi un mese dal terribile incidente a cavallo arrivano buone notizie da Sergio Rico. Le condizioni del portiere spagnolo del Paris Saint-Germain continuano a migliorare e giorno dopo giorno, aumenta l'ottimismo da parte dei familiari e dell'intero mondo del calcio che ha vissuto giorni di grande apprensione e si è stretto intorno a lui e ai suoi cari.

Il 28 maggio in occasione di un pellegrinaggio l'estremo difensore che aveva appena festeggiato il titolo di campione di Francia con il PSG cadde malamente da cavallo, finendo poi per ricevere dei colpi all'altezza della testa dall'animale. Da quel momento in poi la vita della famiglia Rico è stata letteralmente stravolta, con la corsa in ospedale, la terapia intensiva, la paura di danni permanenti e anche la paura che il portiere potesse non farcela.

A fare il punto sulle sue condizioni è stata spesso e volentieri la moglie Alba Silva, che pochi giorni fa aveva spiegato che suo marito era uscito dal coma. Una splendida notizia che fa il paio con quanto annunciato oggi dalla signora Rico ai microfoni de L'Equipe. Il portiere ora riesce anche a "comunicare" ed è cosciente, per la gioia di tutti coloro i quali non lo hanno lasciato mai solo.

A quanto pare, Sergio Rico ha riconosciuto anche i suoi parenti regalando una grande emozione: "Sergio comunica. Ci chiama per nome, sa perfettamente chi siamo, la memoria è ottima. Quando uscirà dalla terapia intensiva? Il prima possibile, spero. Ma i medici devono essere sicuri e non hanno ancora deciso. Ci fidiamo di loro".

Insomma bisogna essere ottimisti in vista del futuro con Sergio Rico che potrebbe non ricordare nulla dell'incidente a cavallo. Non è comunque questo il momento di pensare a queste cose, con la priorità che torni presto a stare bene: "Non credo, ma dovremo aspettare che possa davvero esprimersi. Stiamo solo cercando, per ora, di farlo stare bene, calmo".