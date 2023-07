Sergio Rico si mostra la prima volta dopo l’incidente: una foto che fa felici tutti i tifosi Sergio Rico si mostra la prima volta dopo l’incidente: la compagna ha pubblicato una foto in cui che si tengono per mano in ospedale. Un’immagine che fa felice tutti i tifosi.

A cura di Vito Lamorte

Sergio Rico sta bene, è fuori pericolo e potrebbe uscire presto dall'ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, dove era stato ricoverato lo scorso 28 maggio in seguito ad un incidente a cavallo che gli aveva causato gravi ferite alla testa. Le sue condizioni sono molto migliorate nell'ultimo periodo e il calciatore del PSG è cosciente, tanto che potrebbe essere dimesso presto e tornare a casa dopo quasi due mesi.

Nelle scorse ore Alba Silva, compagna del portiere spagnolo, ha pubblicato sul suo account Instagram la prima immagine di Rico da quando ha avuto l'incidente: nella fotografia si possono notare i due che si tengono per mano nella stanza d'ospedale dove il portiere sta portando avanti la sua riabilitazione. Il messaggio è molto bello e commovente: "Non è dove, ma con chi".

Il 29enne ha rischiato di morire sul colpo se la ferita fosse stata più profonda di mezzo centimetro: a stabilirlo è stato il referto medico fatto dopo l’incidente che il portiere ha avuto la mattina dopo la partita che il PSG ha giocato con lo Strasburgo.

Anche il PSG ha dedicato un bel pensiero a Sergio Rico nei giorni scorsi: prima dell'allenamento nel nuovo centro sportivo i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti hanno posato insieme alla maglia del portiere, augurandogli una pronta guarigione in modo che possa tornare da loro il prima possibile. Un'immagine a cui lo spagnolo ha risposto su Instagram: "Grazie mille a tutti. Spero di essere presto al vostro fianco".

Il portiere del PSG ha condiviso qualche giorno fa un messaggio attraverso una Instagram Stories per ringraziare tutti i tifosi per il supporto in questo momento difficile: "Volevo ringraziare ognuna delle persone che mi hanno mostrato e mandato il loro affetto in questi giorni complicati. Continuo a lavorare sulla mia guarigione che sta migliorando ogni giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di rivedervi presto".