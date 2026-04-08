Gina Schumacher parla per la prima volta dell’incidente di papà Michael: “Avevo bisogno di fare qualcosa”

Il 29 dicembre 2013 ha spezzato in due la storia della famiglia Schumacher. Da quel giorno, dopo il gravissimo incidente sugli sci di Michael Schumacher a Meribel, intorno al sette volte campione del mondo di Formula 1 è calato un silenzio totale, custodito dalla famiglia con una linea ferrea: proteggere la sua sfera privata e impedire che il dolore diventasse spettacolo. Una scelta mai modificata davvero in questi anni, nemmeno davanti a indiscrezioni, speculazioni e casi giudiziari che hanno riportato il nome del pilota tedesco al centro della cronaca.

Adesso, però, per la prima volta è la figlia Gina Schumacher a raccontare che cosa abbia significato quel trauma dentro casa. Lo fa nel documentario "Pferdestarke – Die Welt der Gina Schumacher" ("HorsePower – Il mondo di Gina Schumacher"), prodotto dalla ZDF che sarà disponibile dal 17 aprile 2026, dedicato alla sua vita, al suo percorso sportivo e al legame con i cavalli.

La primogenita del pilota più titolato della storia della F1 spiega infatti che dopo l'incidente del padre ha sentito il bisogno di aggrapparsi a qualcosa di concreto: "Dopo l'incidente di papà, mi sono davvero buttata a capofitto su questo perché avevo il bisogno di fare qualcosa" dice riferendosi alla sua passione per i cavalli. È la prima volta che la figlia di Michael collega in modo così esplicito quel giorno alla propria reazione emotiva. E il punto non è solo sportivo: l'equitazione diventa un rifugio, una forma di resistenza, quasi una terapia personale.

Per questo Gina aggiunge che i cavalli, già importanti nella sua vita, da allora sono diventati indispensabili: "Sono sempre stati importanti per me, ma da allora…Non potrei vivere senza di loro. Mi hanno aiutata a superare tutto". Nel documentario c'è tutta la traiettoria di una campionessa del Reining, disciplina dell'equitazione americana in cui è arrivata ai vertici mondiali, ma il dettaglio che pesa di più è un altro: dietro i successi non c'è solo talento, c'è anche il modo in cui una figlia ha provato a reggere l'urto della tragedia che ha travolto suo padre e l'intera famiglia Schumacher.

Nel documentario trova spazio anche Corinna Schumacher, che aggiunge un tassello prezioso al racconto. La moglie di Michael ricorda infatti una frase detta dal campione tedesco quando Gina aveva appena dieci anni: "Sarà molto più brava di te, è più egoista. Se sei un atleta devi esserlo. Altrimenti, non riuscirai a ottenere nulla". Oggi, guardando il percorso costruito dalla figlia, Corinna non ha dubbi: "Oggi penso: aveva proprio ragione". È un passaggio che allarga il racconto oltre il trauma e restituisce anche il legame profondo tra Michael, sua moglie e Gina ben prima dell'incidente.

Gina Schumacher da piccola insieme a papà Michael

Proprio per questo il documentario non rompe davvero il riserbo storico della famiglia sulle condizioni di Michael Schumacher, ma lo aggira da un'altra angolazione: non racconta il campione attraverso bollettini o indiscrezioni, bensì attraverso l'effetto che la sua assenza pubblica e quel dramma hanno avuto su chi gli è rimasto accanto. È la stessa impostazione con cui Corinna, nel documentario Netflix del 2021, aveva spiegato che Michael è "diverso, ma è qui", ribadendo la volontà di proteggerlo. E anche oggi, nelle parole di Gina, resta questa la linea: nessuna esposizione inutile, solo una verità personale, finalmente raccontata. Quel silenzio infatti si riempie finalmente di una verità tanto semplice quanto potente: dopo l'incidente del padre, per andare avanti, lei aveva bisogno di fare qualcosa, e da quell'esigenza è nata la sua vincente storia sportiva e, di fatto, il percorso di vita che l'ha portata oggi ad avere tante gioie e soddisfazioni.