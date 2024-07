video suggerito

Castrovilli alla Lazio fa scatenare i tifosi sui social contro Lotito: tutti i dettagli dell’operazione Gaetano Castrovilli sarà un giocatore della Lazio: il centrocampista era svincolato e ha trovato l’accordo con il club biancoceleste. Intanto sui social i tifosi sono scatenati contro il presidente Lotito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Gaetano Castrovilli è sempre più vicino alla Lazio. Il centrocampista svincolato è finito nel mirino del club capitolino e può arrivare alla corte di Marco Baroni a zero. Il classe 1997 è reduce da due interventi al ginocchio e da un trasferimento al Bournemouth che non è andato a buon fine dopo e visite mediche: per questo motivo Castrovilli è rimasto a Firenze e solo nel finale di stagione si è ritagliato un po' di spazio prima dell'addio.

Da qualche giorno il centrocampista nato a Canosa di Puglia è finito nel mirino del club capitolino, che cerca un rinforzo a centrocampo e avrebbe individuato nel suo profilo un rinforzo per la mediana, che ha perso in poche settimane prima Luis Alberto e poi Kamada.

L'accostamento di Castrovilli alla Lazio ha scatenato i tifosi sui social contro Lotito: i problemi fisici avuti del calciatore negli anni scorsi creano tanti dubbi e tanti supporter biancocelesti.

Nella giornata di oggi era in programma un incontro con Alessandro Lucci, procuratore del giocatore, che ha portato al raggiungimento dell'accordo tra le parti. Castrovilli firmerà un accordo per un anno più un'opzione per altri due al raggiungimento di alcuni paletti stabiliti dalle parti. Lo stipendio dovrebbe toccare i due milioni di euro. A riportare questa notizia è TMW.

Il club biancoceleste ha già fatto svolgere al centrocampista classe '97 visite mediche lontano dai riflettori per valutare la situazione del ginocchio dopo l'ultimo infortunio.

Nelle scorse ore, però, la notizia di Castrovilli accostato alla Lazio aveva provocato non pochi malumori tra i tifosi che sui social si erano espressi in maniera negativa sull'arrivo dell'ex centrocampista della Fiorentina: tanti commenti sono rivolti al presidente Lotito e alla sua gestione del club, che da sempre provoca malumori in una gran fetta della tifoseria capitolina.