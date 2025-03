video suggerito

Alexander-Arnold al Real Madrid, operazione definita per giugno: le cifre e tutti i dettagli Trent Alexander-Arnold sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. Il terzino inglese, in scadenza di contratto con il Liverpool, ha già un accordo con la Casa Blanca: le cifre e tutti i dettagli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trent Alexander-Arnold sarà un nuovo calciatore del Real Madrid. Il terzino inglese, in scadenza di contratto con il Liverpool, ha già un accordo con la Casa Blanca e a giugno volerà in Spagna per diventare il nuovo proprietario della corsia di destra dei Merengues.

Dopo una carriera con i Reds, quasi 300 partite ufficiali con la prima squadra dopo tutta la trafila nelle giovanili, il 26enne farà le valige per iniziare una nuova tappa della sua carriera che lo porterà alla corte di Florentino Perez. Da diversi mesi c'erano rumors in merito a questa operazione ma, a pochi mesi dalla scadenza del contratto, tutto sembra ormai definito e non sembrano possibili giravolte sul rinnovo o altre possibilità.

Alexander-Arnold al Real Madrid: le cifre e tutti i dettagli

Alexander-Arnold firmerà un contratto di cinque anni con il Real Madrid, con ingaggio di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione. Al Liverpool lo stipendio del calciatore inglese era di 6 milioni e con il cambio di casacca migliorerà il suo status economico.

Per l'esito positivo del trasferimento sarebbe stato determinante Jude Bellingham, amico stretto di Alexander-Arnold. A riferire questa indiscrezione è Talk Sports,

Con il Liverpool Alexander-Arnold ha vinto una Premier League (quasi due), una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, due Coppe di Lega, una FA Cup e un Community Shield.

La strategia dei ‘parametri zero' del Real Madrid

Il Real Madrid già da qualche anno si sta muovendo sul mercato dei ‘parametri zero' ed riuscito a piazzare sempre colpi importantissimi come David Alaba, Antonio Rüdiger e Kylian Mbappé. L'ultimo, in ordine di tempo, sarà quello di Alexander-Arnold, che andrà ad arricchire il roster della Casa Blanca.

Non è andato a buon fine, invece, il tentativo di portare al Bernabeu anche Alphonso Davies, che ha rinnovato con il Bayern Monaco fino al 2030: per il terzino sinistro canadese il club bavarese investirà circa 15 milioni di euro a stagione esclusi i bonus e il premio al momento della firma.