Real Madrid pronto a colpire con la strategia dei 'parametri zero': nel mirino Alexander-Arnold e Alphonso Davies Il Real Madrid punta ancora sulla strategia dei 'parametri zero': dopo Alaba, Rüdiger e Mbappé adesso la Casa Blanca ha puntato Alexander-Arnold e Alphonso Davies per la prossima estate.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid punta ancora sulla strategia dei ‘parametri zero' per rinforzare la sua rosa: dopo Alaba, Rüdiger e Mbappé adesso la Casa Blanca ha puntato Trent Alexander-Arnold e Alphonso Davies per la prossima estate.

Il club campione d'Europa in carica starebbe valutando i profili di due dei laterali più forti d'Europa per rinforzare la rosa della stagione 2025-2026 ma non pagherebbe un euro per i cartellini di questi calciatori, visto che entrambi hanno il contratto in scadenza con Liverpool e Bayern Monaco.

La Casa Blanca non sembra voler fermare la strategia di valutare i giocatori del mondo a costo zero così come fatto negli anni scorsi.

Alexander-Arnold e Alphonso Davies nel mirino del Real Madrid

La dirigenza del Real Madrid ha messo gli occhi su Trent Alexander-Arnold e sono sempre più importanti i rumors sul possibile approdo del calciatore inglese nella capitale spagnola: il laterale del Liverpool va in scadenza di contratto il 30 giugno 2025 ma da gennaio potrà accordarsi con chiunque se non dovesse prolungare con i Reds.

Il club fino ad ora non si è mosso ma presto dovrebbero arrivare i primi passi, così come per Alphonso Davies. La tattica del Real è aspettare gennaio e agire nella legalità assoluta entrando negli ultimi sei mesi di contratto, pianificando l'operazione e facendo l'offerta. Tutto è subordinato al mancato rinnovo dei due calciatori ma se alcuni passi sono stati fatti, è chiaro che si sta lavorando dietro le quinte per arrivare pronti a gennaio e avere tutte le carte in regola per chiudere le trattative.

Naturalmente, non ci sarebbero esborsi per il cartellino ma uno stipendio di medio-alto livello e un bonus alla firma. Nulla che non si sia già visto negli anni scorsi.

La strategia dei ‘parametri zero' del Real Madrid

Il Real Madrid già da qualche anno si sta muovendo in questo modo ed è riuscito a piazzare sempre colpi importantissimi per rinforzare la rosa di Carlo Ancelotti. I primi due sono stati David Alaba e Antonio Rüdiger, che non avevano rinnovato con Bayern Monaco e Chelsea per poter approdare al Santiago Bernabeu.

L'ultimo caso è quello di Kylian Mbappé, che con due anni di ritardo è riuscito a liberarsi dal PSG e ha coronato il suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid.

Un piccolo cambio di rotta rispetto a qualche tempo fa da parte del club Blanco, quando si spendeva in lungo e in largo ma il Real, in realtà, continua ad investire: lo fa, però, puntando a giovani di grandissime prospettive e scegliendo accuratamente il pezzo pregiato da mettere in vetrina. Quanto accaduto sul mercato brasiliano con Vinicius, Rodrygo e Endrick può essere un esempio di come è cambiato il modus operandi del Madrid sul mercato.