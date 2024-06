video suggerito

Il Real Madrid annuncia l’acquisto di Mbappé, è ufficiale: colpo sensazionale dopo la Champions Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Arriva l’annuncio ufficiale da parte del club spagnolo sul proprio sito. L’attaccante francese arriva a parametro zero dal PSG. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

669 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kylian Mbappé è un nuovo giocatore del Real Madrid. Arriva l'annuncio ufficiale da parte del club spagnolo sul proprio sito. L'attaccante francese arriva a parametro zero dal PSG con un contratto fino al 2029. Sarà uno dei giocatori più ricchi al mondo con un ingaggio faraonico e un ruolo centrale all'interno delle Merengues. Questa la nota delle Merengues: "Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni".

Lo stipendio di Mbappé al Real Madrid: ingaggio faraonico

Un colpo sensazionale per gli spagnoli che dopo la vittoria della Champions si assicurano anche l'attaccante tra i più forti al mondo. Il Real lo ricoprirà d'oro con uno stipendio di partenza che sarà di 15 milioni netti a stagione, che salirà progressivamente fino a 20. Da non dimenticare poi i bonus ma soprattutto il premio alla firma di 125 milioni di euro. Si tratta di 25 milioni di euro in più a stagione. Sul fronte dei diritti d’immagine Mbappé avrà poi l’80% contro il 20% del club di Florentino Perez.

Un colpo, quello di Mbappé al Real Madrid, di fatto già annunciato ma mai ufficialmente. Nelle ultime stagioni è stato sempre rimandato quando ormai l'attaccante francese aveva già accettato Madrid. Due estati fa Perez aveva infatti offerto 180 milioni di euro al PSG nonostante il contratto in scadenza pochi mesi dopo. Il PSG rifiutò creando un clamore mediatico tale da far scendere in campo la politica che convinse Mbappé a restare a Parigi fino alle Olimpiadi 2024 nella capitale francese. Kylian accettò e adesso va via senza che il PSG ne ricavasse nulla.

Leggi anche Incidenti e tensione tra gli steward di Wembley e la sicurezza del Real Madrid dopo la finale di Champions

Il Real Madrid nella sua nota, oltre ad aver ufficializzato l'accordo, fa un accenno alla sua carriera esaltante fino a questo momento nonostante la giovane età: "Una stella mondiale arriva per i campioni d'Europa. Un calciatore che a 25 anni ha appena disputato la sua stagione più importante in termini di gol con il Paris Saint-Germain (44 reti) ed è stato capocannoniere del campionato francese per la sesta edizione consecutiva (27 reti)". Insomma, ora si attende solo la presentazione al pubblico che non dovrebbe arrivare subito.