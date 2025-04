video suggerito

Ancelotti sfiduciato al Real Madrid: Florentino Perez ha saputo cosa è successo nello spogliatoio Il destino di Ancelotti al Real Madrid dopo il flop con l'Arsenal in Champions è segnato. Il presidente Florentino Perez non poteva non tenere conto di quanto accaduto nello spogliatoio.

A cura di Marco Beltrami

Carlo Ancelotti è un "dead man walking" al Real Madrid. Dopo la mancata rimonta e l'eliminazione ai quarti di Champions per mano dell'Arsenal, il destino dell'allenatore italiano è segnato e già prima del finale della stagione dovrebbe arrivare l'esonero. Una scelta, quella di Florentino Perez, non legata solamente ai risultati ma anche allo stato d'animo dello spogliatoio, con molti giocatori che hanno sfiduciato il mister, a dimostrazione di un rapporto non più idilliaco come in passato.

Cosa è successo dopo Real-Arsenal, Ancelotti sfiduciato dallo spogliatoio

Dalla Spagna infatti filtrano indiscrezioni su quanto accaduto in occasione del match interno contro l'Arsenal, che non è andato come nelle aspettative. I Gunners hanno subito messo le cose in chiaro, e sono riusciti a spegnere i sogni di rimonta delle merengues. Le lamentele interne dei giocatori del Real Madrid infatti si sono focalizzate sull'assenza di un piano tattico per contrastare i piani di Arteta e mettere pressione agli avversari.

Insomma a quanto pare Ancelotti avrebbe spinto soprattutto su intensità e impegno, come confermato anche negli interventi in sala stampa stagionali. Indicazioni più "individuali" dunque, che collettive, con istruzioni pre-partita blande e l'assenza di un vero e proprio piano gara per la remuntada. Tutto ad alimentare lo scetticismo dei blancos che si sono sentiti un po' smarriti nella notte del Bernabeu.

Perez informato dello stato d'animo dei giocatori del Real, ha deciso per l'esonero di Ancelotti

E questa sensazione di diffidenza e sfiducia nei confronti di Ancelotti è arrivata anche a Florentino Perez, che è sempre molto informato su quanto accade nello spogliatoio. La preoccupazione principale è quella legata ad alcuni big della squadra: hanno perso insomma le speranze di poter risollevare la situazione. E il patron del Real sa bene quanto il peso specifico dei giocatori più importanti possa incidere sul gruppo. Insomma segnali di frattura che confermano l'assenza di un clima del tutto sereno, ad alimentare la sensazione che il ciclo di Ancelotti sia arrivata al capolinea.

Le cose per Carletto sembrano essere diventate ormai irrecuperabili. Anche perché come spiegato da lui stesso alla vigilia di Real-Arsenal: "Quello che conta è che la persona più importante (ovvero il presidente, ndr) sia tranquilla , che non si stanchi, gli altri per me non contano". Il problema è che Florentino ora si è stancato perché ha capito di quanto lo spogliatoio abbia sfiduciato l'allenatore. Il dado dunque è stato tratto.