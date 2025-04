video suggerito

Stefan Radu interviene in diretta su una radio laziale: "State parlando un po' troppo" Con grande stupore da parte dei tifosi in radio è intervenuto Stefan Radu per parlare della Lazio: "Questa è la prima e ultima volta che entro in diretta così"

A cura di Ada Cotugno

Prima della partita fra Lazio e Torino un ospite speciale ha chiesto di intervenire in una trasmissione che stava andando in onda su una radio laziale. Con grande sorpresa dei tifosi e anche dei conduttori dall'altro capo del telefono c'era Stefan Radu che stava ascoltando il programma in macchina mentre si recava allo stadio per assistere alla partita: l'ex biancoceleste ha voluto dire la sua, invitando i giornalisti a parlare di meno e a caricare di più la squadra, un messaggio di speranza per il futuro dei ragazzi di Baroni che si giocano un piazzamento europeo alla fine di questa stagione.

Non è stato un intervento programmato e tutti a Radio Laziale erano stupiti di ascoltare la voce del rumeno. All'inizio c'è stata tanta indifferenza, al punto che i conduttori erano convinti che si trattasse dello scherzo di qualche tifoso particolarmente bravo a imitare la voce di Radu. Ma è bastata una parola in codice per far capire quale fosse la verità e in un attimo lo scetticismo ha lasciato spazio allo stupore.

Radu interviene in radio a sorpresa

Questa volta non è la classica chiamata per intervistare una delle vecchie glorie della Lazio. Radu, come tantissimi altri tifosi, stava andando allo stadio e in macchina ascoltava il programma radiofonico in cui si parlava della sua squadra. Stufo di tutti i discorsi ha composto il numero per intervenire in diretta senza annunciarsi, tanto che all'inizio i due conduttori pensavano si trattasse di un imitatore. Ma l'ex giocatore ha insistito: "Sono in macchina, sto andando allo stadio. Ho sentito Francesca che sta parlando un po' troppo". In tono molto scherzoso ha invitato i due giornalisti a caricare di più la squadra nelle ore che precedevano l'incontro con il Torino: "Dai, caricate la squadra un po' di più! La sto caricando anche io, sto andando in Tribuna Tevere, volevo entrare un po' in diretta, era un po' di tempo che non lo facevo".

Il rumeno ha chiarito che una situazione simile non succederà più, dato che non è solito intervenire nelle trasmissioni. Ma in diretta ha voluto dire il suo parere e rassicurare anche i tifosi con un messaggio di incoraggiamento: "Questa è la prima e ultima volta che entro in diretta così. Sentivo la radio, si parlava troppo, e ho detto dai, voglio entrare in diretta. State tranquilli che ci vediamo alla fine, si vede tutto alla fine. Sempre forza Lazio, un abbraccio!".