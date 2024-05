video suggerito

Finale Coppa Italia Atalanta-Juventus, dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita Tutto è pronto per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: le ultime notizie sulle due squadre e sulle scelte di formazione degli allenatori. Diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

A cura di Ada Cotugno

La Coppa Italia si prepara per il suo atto conclusivo: questa sera Atalanta e Juventus si sfideranno per portare a casa il trofeo in una serata che potrebbe diventare storica. I bergamaschi non vincono la coppa da 61 anni e vorrebbero mettere la ciliegina su questa stagione vincendo la prima delle due finali in programma, mentre dall'altro lato i bianconeri vogliono rialzarsi e portare a casa almeno un trofeo in questa stagione, allungando nell'albo d'oro della competizione su Inter e Roma.

Gli umori delle due squadre a poche ore dall'appuntamento sono praticamente agli antipodi. L'Atalanta sta vivendo il suo miglior momento, i ragazzi di Gasperini sono in piena fiducia e sono attesi dalla grande finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, un traguardo storico per tutta la società. La Juventus non naviga in buone acque e il pareggio in extremis contro la Salernitana non ha lasciato sensazioni positive.

Partita: Atalanta-Juventus

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Quando: mercoledì 15 maggio

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, finale

Dove vedere Atalanta-Juve in diretta tv

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus sarà visibile in tv in chiaro. La diretta della partita sarà trasmessa gratuitamente da Canale 5 che detiene i diritti della competizione: non ci sarà bisogno di abbonamenti per poter assistere alla gara sintonizzandosi sul canale della Mediaset.

Atalanta-Juventus, dove vederla in diretta streaming

Anche per assistere alla diretta streaming della partita non sarà necessario sottoscrivere abbonamenti. La finale sarà disponibile gratuitamente sul sito e l'app di Mediaset Infinity e in contemporanea da pc sarà visibile anche attraverso il sito di Sportmediaset.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta-Juve

Ci saranno soltanto i titolarissimi in campo per le due squadre per quesa finale di Coppa Italia, con qualche piccola modifica alla quale sarà costretta l'Atalanta. Gasperini non potrà contare sullo qualificato Scamacca, sostituito per l'occasione da Lookman davanti agli irrinunciabili Koopmeiners e De Ketelaere. Kolasinac non recupera in tempo, de Roon potrebbe arretrare se Scalvini proprio non ce la fa (a centrocampo andrebbe Pasalic).

Allegri non potrà schierare Locatelli, squalificato, sostituito da Miretti (che sembra in vantaggio su Nicolussi Caviglia), ma per il resto punterà sulla sua formazione migliore. In avanti le gerarchie sono confermate, con il duo offensivo formato da Chiesa e Vlahovic, mentre saranno da valutare le condizioni di Yildiz che ha subito un trauma alla spalla destra.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.